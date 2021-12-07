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Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu - Son Dakika

Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu

07.12.2021 12:26
Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da turizmciler 2022'den beklentilerini yüksek tutuyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da turizmciler 2022'den beklentilerini yüksek tutuyor.

Muğla'ya yılbaşından 30 Kasım'a kadar gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 73 bin 199 olurken, turizmciler gelecek yıl için daha yüksek bir rakam hedefliyor.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, yeni tip koronavirüs tedbirleriyle, yine deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Bingöl, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını kaydetti.

Geçen yıl salgın nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadıklarını anımsatan Bingöl, şöyle konuştu:

"1 Ocak-30 Kasım'da kente gelen turist sayısı 1 milyon 73 bin 199'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 55 arttı. Bunun 287 bin 702'sini Ruslar oluşturuyor. Daha sonra Ukrayna, Almanya, Polonya, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen turistler oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası Programı turistlerin gelmesinde çok etkili oldu."

Salgın sürecinde, sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bingöl, 2022 için umutlu olduklarını dile getirdi.

"Türkiye 2021'i beklentilerin üzerinde geçirdi"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da turizmin dünyada salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Rakiplerimiz de salgının etkilerini fazlasıyla gördü. Türkiye, kaynak pazarlardaki dinamik yapısıyla, aldığı önlemlerle, güvenli turizm sertifikasıyla beklentilerin de üzerinde bir yıl geçirdi. Kötü bir yıl geçirdik diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bülbüloğlu, bu yılın verilerini 2019 ile kıyasladıklarında, bölgesel farklılıklar yaşansa da özellikle Antalya'ya beklenti üstü misafir girişi olduğunu, Muğla'nın da arkadan geldiğini kaydetti.

Muğla'nın doğal yapısı ve turizm çeşitliliğiyle ülkenin önde gelen destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Bülbüloğlu, "Muğla, Türkiye turizminde çok önemli bir destinasyon olarak içinde Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi çok önemli değerleri olan bir bölge. Bu süreçte iyi bir sezon geçirdik. 2019'u yakalamamızı hatta geçmemizi 2022 yılına bıraktık. 2022, küresel bir sıkıntı yaşanmazsa 2019 yılı sayılarını fazlasıyla geçeceğimizi gösteriyor. Antalya, Muğla, İstanbul'daki turist charter seferlerinin bağlantılarını göz önüne aldığımız zaman çok iyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu
Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu
Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu
Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu
Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu

Türkiye, turist, Turizm, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da turizmciler 2022 için umutlu - Son Dakika


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