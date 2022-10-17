Merhum Demiray Erül ile Şehir Tiyatrosu 'nda uzun yıllar birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Ali Karagöz de "Emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşmişti. Allah rahmet eylesin. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik." diye konuştu.

Demiray Erül'ün eşi Mevhibe Erül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük." dedi.

Kaynak: AA

Demiray Erül, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Muğla haberleri: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika

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