Muğla Menteşe Kötekli'de boğa güreşleri yağışa rağmen yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Muğla Menteşe Kötekli'de boğa güreşleri yağışa rağmen yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı

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Muğla Menteşe Kötekli\'de boğa güreşleri yağışa rağmen yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı
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Muğla Menteşe'deki Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşlerini yağışa rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Yaklaşık 100 boğanın mücadele ettiği güreşlerde vatandaşlar kamyon ve traktör üzerinden takip etti; sahipler ve görevliler boğaları ayırırken zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri festivalini yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Kötekli Mahallesi'ndeki güreşlerde Muğla ve ilçelerinden getirilen yaklaşık 100 boğa mücadele etti.

Yağışlı havaya rağmen festivale ilgili gösteren vatandaşlar güreşleri kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinden takip etti.

Saha çevresinde, sahiplerinin elinden kaçabilecek boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik önlemleri alındı.

Güreşlerin ardından boğaları birbirinden ayırmaya çalışan sahipleri ve saha görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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