Muğla'da yürütülen arkeolojik çalışmalarda tarihi değerler gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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Muğla'da yürütülen arkeolojik çalışmalarda tarihi değerler gün yüzüne çıkarılıyor

28.09.2022 11:20
Muğla'da yürütülen arkeolojik çalışmalarda tarihi değerler gün yüzüne çıkarılıyor

Muğla'nın dört bir yanındaki ören yerleri ve antik kentlerde yürütülen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları, restorasyon ve kurtarma kazıları ile tarihi değerler turizme kazandırılıyor.

Muğla'nın dört bir yanındaki ören yerleri ve antik kentlerde yürütülen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları, restorasyon ve kurtarma kazıları ile tarihi değerler turizme kazandırılıyor.

Muğla Valiliği himayesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde kazı başkanlarıyla toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etmesi ile Muğla'da kültür turizmi için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Tavlı, Muğla'nın önemli turizm beldelerinden Akyaka'da bulunan ve daha önce herhangi bir kazı ve yenileme çalışması yapılmayan Ortaçağ Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın birçok ilçesinde kazı ve restorasyon çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Tavlı, kentte ilk kez kazı çalışması başlanan alanların hikayelerini de paylaştı.

Vali Tavlı, Muğla'da kültürün yanı sıra sağlık, gastronomi ve spor turizmi altyapısının oluşturulmaya başlandığını anlatarak, yürütülen çalışmalarla kentin turizm potansiyelinin büyük ivme kazanacağını aktardı.

Müze ve ören yerlerini 750 bini aşkın kişi ziyaret etti

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla'nın ülkenin en fazla arkeolojik kazı çalışması yapılan ili olduğunu ifade etti.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının sağladığı desteklerle antik kentlerde kazı ve restorasyon çalışmaların hız kazandığını belirten Toprak, 2022 yılının 8 aylık döneminde müze ve ören yerlerinin 750 bini aşkın ziyaretçiyi konuk ettiğini, yaklaşık 20 milyon lira gelir elde edildiğini belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler ise Muğla'nın, Karia'nın antik yerleşimleri, höyükleri, sit alanları ve anıt eserleriyle zengin geçmişini bugüne taşıyan ülkenin en zengin bölgelerinden biri olduğunu anlattı.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise yürütülen çalışmalarla pek çok eserin gün yüzüne çıkarıldığını ve gelecek nesillere daha iyi durumda aktarıldığını söyledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da bölge turizmi açısından önemli olan kültür varlıklarının tanıtılması ve korunması, gelecek kuşaklara değer katarak aktarılmasının önemine değindi.

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Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Valiliği, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da yürütülen arkeolojik çalışmalarda tarihi değerler gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

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