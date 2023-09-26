Mustafa Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne? - Son Dakika

Mustafa Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Mustafa Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?
Son Güncelleme: 26.09.2023 10:59

23.10.1995 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Aktaş, başarılı çalışmalarda bulunmuş Makeup Artist'tir. Makyaj üzerine çektiği videolarla tanınan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak çalışmalarını takipçileriyle paylaşan Aktaş, sosyal medyanın sevilen yüzlerinden bir tanesidir. Peki doğu düğünlerinde yaptığı makyajlarla ilgilerin odağı haline gelen Mustafa Aktaş kimdir, nereli, mesleği ne?

1995 yılında Adana'da dünyaya gelen Mustafa Aktaş, aslen Gaziantepli. Bir süre sonra İstanbul'a gelen Aktaş, hayatına burada devam etti. İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya ile içli dışlı olarak sosyal medya platformlarında etkili çalışmalarda bulundu.

Bilgisayar Bölümü web tasarım mezunu olan Mustafa Aktaş, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya serüveni başlayan Aktaş, makyaj üzerine videolar çekmeye başladı. Çektiği videolar sayesinde sosyal medya platformlarında ismini duyurmayı başardı.

Sosyal medyada takipçileriyle samimiyet odaklı iletişim kurarak takipçilerinin sevgisini kazanmaya başladı. Makyaj üzerine videolar çekmekle birlikte yaptığı kombinlerle de ses getirdi. Enerjik ve pozitif bir yapısı bulunan Aktaş, Youtube'da da videolarını paylaşıyor. Mesleğine son derece önem veren ve video ile fotoğraflarını çok özel ortamlarda çekmeye çalışan Aktaş; ışık, pozlama ve kadraj konularına özen gösteriyor. Fotoğraf ve video çekimlerindeki kalitesi, yaptığı kombinlerde de kendisini gösterdiği için tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Başarılı makyaj uygulamalarıyla ses getiren Mustafa Aktaş, aynı zamanda aşiret düğünlerinde gelin makyajı hizmeti veriyor. Kendisine has tarzı bulunan ve makyaj uygulamalarında tarzını ön plana çıkaran Aktaş, katıldığı aşiret düğünlerinde, tarzını ön plana çıkaran makyaj uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Makyaj konusunda elde ettiği deneyimleri en iyi şekilde yansıtmayı amaçlayan Aktaş, konuyla ilgili açıklamalarında, "Makyaj yapmak, benim için özel bir deneyim. Bu nedenle çok uzun süredir bu alanda yoğun çalışmalarıma devam ediyorum. Özellikle aşiret düğünleri için yaptığım makyajlardan keyif alıyorum. Çünkü bu tür düğünlerde kültürel ögeleri ön plana çıkarmak önemli olduğu için bu durum, makyaj uygulamalarına da sirayet ediyor. Yaptığım işten son derece keyif alıyorum."

Ezgi Kaya
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne? - Son Dakika
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