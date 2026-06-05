Mut'ta 64. Karacaoğlan ve Kayısı Festivali coşkuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mut'ta 64. Karacaoğlan ve Kayısı Festivali coşkuyla başladı

Mut\'ta 64. Karacaoğlan ve Kayısı Festivali coşkuyla başladı
05.06.2026 18:04  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde 64. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, kayısı yeme yarışması, halk oyunları ve konserlerle başladı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımsal desteklerin süreceğini vurguladı.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, renkli etkinlikler ve yoğun katılımla başladı.

3 gün sürecek festivalin açılışı Karacaoğlan Çınaraltı Parkında gerçekleştirildi. Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, çevre ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışmasında vatandaşlar kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ardından bereket geleneği kapsamında dilek havuzuna kayısı döküldü. Fotoğraf sergisinin açılışı yapılırken, Mut ve Makedonya halk oyunları ekiplerinin gösterileri de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Mut'u değerli kılan çalışkan insanıdır"

Festivalde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut'un Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu festival 64'üncü kez düzenleniyor. Mut, kayısı, zeytin ve erik üretiminde Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Burayı değerli yapan sadece toprağı, suyu ve iklimi değil, çalışkan Mut insanıdır. Üreten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime destek vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Mut'a yönelik tarımsal desteklerde pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, üreticilere yönelik fide, fidan, gübre ve ekipman desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Kayısı yeme yarışması ilgi gördü

Konuşmaların ardından geleneksel kayısı yeme yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada rakiplerini geride bırakan Erol Bay birinciliği elde etti. Festival alanında gün boyu süren etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.

Festival kapsamında akşam saatlerinde çeşitli sanatçılar konser verecek. Etkinliklerin ikinci gününde ise yağlı güreş müsabakaları düzenlenecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Mersin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mut'ta 64. Karacaoğlan ve Kayısı Festivali coşkuyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:09:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Mut'ta 64. Karacaoğlan ve Kayısı Festivali coşkuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.