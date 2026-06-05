Mut\'ta 64. Karacaoğlan ve Kayısı Festivali coşkuyla başladı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, renkli etkinlikler ve yoğun katılımla başladı.

3 gün sürecek festivalin açılışı Karacaoğlan Çınaraltı Parkında gerçekleştirildi. Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, çevre ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışmasında vatandaşlar kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ardından bereket geleneği kapsamında dilek havuzuna kayısı döküldü. Fotoğraf sergisinin açılışı yapılırken, Mut ve Makedonya halk oyunları ekiplerinin gösterileri de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Mut'u değerli kılan çalışkan insanıdır"

Festivalde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut'un Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu festival 64'üncü kez düzenleniyor. Mut, kayısı, zeytin ve erik üretiminde Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Burayı değerli yapan sadece toprağı, suyu ve iklimi değil, çalışkan Mut insanıdır. Üreten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime destek vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Mut'a yönelik tarımsal desteklerde pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, üreticilere yönelik fide, fidan, gübre ve ekipman desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Kayısı yeme yarışması ilgi gördü

Konuşmaların ardından geleneksel kayısı yeme yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada rakiplerini geride bırakan Erol Bay birinciliği elde etti. Festival alanında gün boyu süren etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.

Festival kapsamında akşam saatlerinde çeşitli sanatçılar konser verecek. Etkinliklerin ikinci gününde ise yağlı güreş müsabakaları düzenlenecek. - MERSİN