"Ben Nazım Müzikali" Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda perde açıyor - Son Dakika
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"Ben Nazım Müzikali" Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda perde açıyor

06.09.2022 15:20
"Ben Nazım Müzikali" Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda perde açıyor

Nazım Hikmet'in hayatını anlatan biyografik müzikal "Ben Nazım", dünya prömiyerini 20 Eylül Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.

Nazım Hikmet'in hayatını anlatan biyografik müzikal "Ben Nazım", dünya prömiyerini 20 Eylül Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.

Zülfü Livaneli şarkılarıyla, Mehmet Balkan rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahneye konan "Ben Nazım" müzikalinin başrolünü ise Engin Hepileri üstleniyor. Hepileri'ye dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekibin eşlik ettiği müzikalin ilk temsili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla halka açık olarak gerçekleştirilecek. "Ben Nazım" prömiyerinin ücretsiz davetiyeleri, 13 Eylül tarihinden itibaren Radar İstanbul uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Sanatseverleri, Nazım Hikmet'in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran "Ben Nazım" müzikali, Duende Global prodüksiyonu olarak sahneye konuyor. "Ben Nazım", dünya standartlarında bir hikaye anlatıcılığıyla Türkiye'ye yeni bir müzikal anlayışı getirme hedefiyle yola çıkıyor.

LİVANELİ'NİN TÜM DÜNYADA YORUMLANMIŞ ŞARKILARINDAN OLUŞUYOR

"Ben Nazım" müzikali, 1970'ten bu yana Nazım Hikmet şiirlerini besteleyen usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin tüm dünyada yorumlanmış şarkılarından oluşuyor. Müzik direktörlüğünü ve 40 kişilik Symphonista Orkestrası'nın şefliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği müzikalin rejisi ve koreografisi Mehmet Balkan'ın, metinleri Şirin Aktemur'un, müzik düzenlemeleri ise Tolga Taviş'in imzasını taşıyor.

Nazım Hikmet'e hayat veren Engin Hepileri'ye sahnede Vera rolünde İlke Kodal, Piraye rolünde Deniz Alp ve Münevver rolünde Petek Çetintemel eşlik ediyor. RockA grubu ve solistler Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Sibel Gürsoy (vokal), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano), Petra Nachtmanova (vokal, bağlama), Serkan Taylan (tenor), Mehmet Yılmaz (bas bariton) ve Teyfik Rodos'un (bas) sesleriyle mozaik bir anlatı oluşturdukları gösteride Duende Global Çağdaş Dans Topluluğu ise büyüleyici danslarıyla yer alıyor. "Ben Nazım" müzikalinde Nazım Hikmet rolünü Engin Hepileri ve Hakan Özgömeç dönüşümlü olarak üstleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk temsilini halka açık olarak gerçekleştirecek iki perdelik "Ben Nazım" müzikalinin ücretsiz davetiyeleri, Radar İstanbul uygulaması üzerinden 13 Eylül Salı gününden itibaren temin edilebilecek.


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Kaynak: DHA

Nazım Hikmet Ran, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Ben Nazım Müzikali' Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda perde açıyor - Son Dakika

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