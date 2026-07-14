Nevşehir'de 15 Temmuz anma balonları gökyüzünde - Son Dakika
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Nevşehir'de 15 Temmuz anma balonları gökyüzünde

Nevşehir\'de 15 Temmuz anma balonları gökyüzünde
14.07.2026 08:04
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Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, sıcak hava balonları Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteriyle havalandırıldı. Vali Hüseyin Kök, törende yaptığı konuşmada, 10 yıl önceki hain darbe girişiminde milletin iradesine sahip çıktığını vurgulayarak, şehitleri minnetle andı ve balonların bu vefanın sembolü olduğunu belirtti.

NEVŞEHİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteri ile havalandı.

Göreme beldesinde havalanan sıcak hava balonlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları, şehit düşenlerin ve Ömer Halisdemir'in posteri asıldı. Balon kalkış alanında Vali Hüseyin Kök, Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman hazır bulundu.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök yaptığı açıklamada, "Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milli irademize, demokrasimize, vatanımıza, bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişiminde; aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, canı pahasına, vatanına bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak, 'İrade Bizim Zafer Bizim' diyerek, tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. O gece milletimiz, demokrasi bizim diyerek, birlik ve beraberliğini tarihimizin sayfalarına altın harflerle kazımıştır. İstiklal ve istikbaline yönelen hain darbe girişiminde tek yürek olan milletimiz, bağımsızlığını da kararlılıkla dünyaya göstermiştir. Bizler de bugün gökyüzüne bırakacağımız balonlarla vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizi, sonsuz minnet ve rahmetin dualarımızda buluşturduğu kutlu hatıralarda tekrar yaşatmış olacağız. Bizlere emanet kalan bu mukaddes topraklarda en büyük sorumluluğumuz, şehitlerimizin kutsallarına yani vatan topraklarına sahip çıkmaktır. Birazdan gökyüzüne yükselecek balonlar, 15 Temmuz şehitlerimize duyduğumuz vefa ve minnetin sembolü olan aziz hatıralarına armağan olacak. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum. Milletimiz bir daha böyle acılar yaşamasın, devletimizin bekası daim olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir'de 15 Temmuz anma balonları gökyüzünde - Son Dakika

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