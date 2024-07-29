Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında organize edilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, hafta sonu başlıyor. Festivalde konserler, sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve gastronomi sunumları gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca, Filistin'e yönelik saldırıları anlatan karikatürlerin sergilendiği bir sergi de ziyaretçilere açılacak. Festival boyunca 17 ülkeden gelecek figürlü sıcak hava balonları da bölge semalarında gösteri uçuşu yapacak.

29.07.2024 13:33
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak.

Kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'nın farklı noktalarında, festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Nevşehir olacak.

Festivale ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Nevşehir'de, 3-11 Ağustos tarihlerinde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Sanatçı ve orkestra gruplarının konser vereceği, tanınmış simaların söyleşilere katılacağı festivalde resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat sergileri açılacak, farklı sahnelerde tiyatro oyunları izleyici ile buluşacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında, Filistin'e yönelik saldırıları anlatan karikatürleriyle dikkati çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi de ziyarete açılacak.

8 Ağustos itibarıyla festivalin son gününe kadar 17 ülkeden gelecek figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika

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