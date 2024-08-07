Nevşehir Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde sanat ve kültür dolu etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik festival kapsamında gerçekleştiriliyor.

07.08.2024 19:09
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Nevşehir kültür yolu festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

NEVŞEHİR - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olan Nevşehir, festivalin dördüncü gününde sanat ve kültür dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Paşabağları Vadisi'nin muhteşem atmosferinde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından gerçekleşen "Dillerden Gönüllere Şarkılar Türküler" konserinde solistler Cengizhan Akar, Neşe Dursun Saraç, Turgut Karadeniz, Nilgün Kızılcı dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alıyor. Festivalin dördüncü gününde İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 2 perdelik tiyatro oyunu "Majestik" Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Festival süresince birbirinden önemli isimlerin söyleşileri de Nevşehirliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ürgüp Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi'nde yazar Melih Tuğtağ, katılımcılar ile çizgi romanlar ve Tarozlar kitabıyla ilgili değerli bilgilerini paylaştı.

Geleneksel ve çağdaş sanat bir arada

Çocuk Köyü'nde gerçekleşen Karagöz Hacivat Kukla Yapım Atölyesi'nde çocuklar yeni bilgi ve beceriler edindi.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde Kitre Bebek Atölyesi, Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde Geleneksel El Sanatları Atölye Çalışmaları ile Uçhisar'da Ebru Atölyesi festival katılımcılarını ağırladı.

Çocuklar için festival

Avanos Amfi Tiyatro Önünde kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" ile çocuklar gönüllerince eğleniyor. Çocuklar festivalin dördüncü gününde çocuk tiyatrosu "Maysa ve Bulut" ile keyifli zamanlar geçirdi. Dokuz gün boyunca çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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