Niğde'de Türk Dünyası Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde'de Türk Dünyası Şöleni Düzenlendi

Niğde'de 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluğunun katılımlarıyla Uluslararası Türk Dünyası Şöleni düzenlendi. Şölen, Niğde Belediyesi, TÜRKSOY ve büyükelçiliklerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Konuşmalarda kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması vurgulandı.

31.07.2024 23:43
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Niğde'de Türk Dünyası rüzgarı Esti

NİĞDE - Niğde'de 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluğunun katılımlarıyla Uluslararası Türk Dünyası Şöleni düzenlendi.

Niğde Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Büyükelçiliklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen şölende 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluğu gösteri yaptı.

Uluslararası Türk Dünyası Şöleninde konuşma yapan Niğde Belediyesi Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için projeler üretildiğine dikkati çekti.

Çiftçibaşı; "Niğde, Selçuklu ve Osmanlı'nın bizlere miras bıraktığı tarihi eserlerle bir açık hava müzesi konumundadır. Aynı zamanda bu eserlerin devamlılığının sağlanması açısından belediye olarak kültürel zenginliklerimizin gelecek nesillere taşınması için önemli projeler yürütüyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz şölen kardeş ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin kültürel dayanışmaların bir göstergesidir. Biz ne kültürel etkinliklerimizi ne kadar yaşatmaya devam edersek, yeni nesil de örnek alacak ve ondan sonraki nesillere aktarmaya devam edecektir." dedi.

Türksoy Genel Sekreterlik Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu ise, "Sanatçılarımız, sizleri büyük turanın kültürel zenginliğiyle tanıştırmış olacak. Onları beğeniyle izleyeceğinizden eminim. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Dünyası'nın birliği için üstüne düşen görevi adım adım yerine getirmektedir. Bizlere bu imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." Şeklinde konuştu.

Türk Ocakları Niğde Şube Başkanı Turgay Düğen ise Türk Ocakları'nın kurulduğu günden bu yana üstlendiği görevleri katılımcılara aktararak şölene destek verenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından, Azerbaycan'dan Sema Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan'dan Şamşi Kaldayakov Devlet Filarmonisi Sanatçıları, Kırgızistan'dan Exclusive Dans Topluluğu, Özbekistan'dan Taşkent Devlet Filarmonisi Sanatçıları ve Şagdi Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri ve konserler sunuldu.

Muhteşem gösteri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de Türk Dünyası Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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