Niğde'nin Yerel Lezzeti 'Kelle Söğüş' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde'nin Yerel Lezzeti 'Kelle Söğüş' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Niğde'nin önemli yerel lezzeti kelle söğüş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kentte coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 7'ye yükseldi.

08.08.2024 21:00
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Niğde'nin Yerel Lezzeti 'Kelle Söğüş' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

NİĞDE - Niğde'nin önemli yerel lezzeti kelle söğüş; Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi.

Kentte; Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavası, Bor Söğürmesi, Obruk Halısı ile Darboğaz Kirazı'nın ardından coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 7'ye yükseldi. İlk olarak Niğde'nin Kiçağaç köyünde yapılmaya başlanan kelle söğüşün tescillenmesi ile bilgi veren Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcığolu; coğrafi işaret çalışmalarının uzun zaman aldığını belirtti. Bir ürünün tescillenmesinin kente gastronomi ve ekonomik değer anlamında katkı sağladığını belirten Katırcıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kelle söğüşle birlikte tescillenen ürün sayımız 7 oldu. Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz 4. ürünümüzü tescil ettirdik. Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavasının daha önce tescilini yaptırdık. Bor Söğürmesi, Obruk Halısı ve Darboğaz Kirazı'nın önceden alınmış tescilleri vardı."

Niğde Sarım Burma ve Ayva Boranası ile Misket Elmanın tescil aşamasında olduğunu kaydeden Katırcıoğlu bir ürüne coğrafi işaret almanın uzun zaman aldığını belirtti. Katırcıoğlu; "Bir ürünün tescillenmesi için altyapısının, geçmişinin olması lazım. Bu süreç o yüzden biraz uzun zaman alıyor. Gastronomi anlamında bu ürünlerin tescillenmesinin Niğde turizmine büyük katkı vereceğini umuyorum. Coğrafi işaret alabilecek başka ürünlerimizle ilgili de araştırma yapıyoruz, bununla ilgili katkı verecek olanlar varsa müracaatlarını da bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Niğde'nin Yerel Lezzeti 'Kelle Söğüş' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı - Son Dakika

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