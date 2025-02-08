Nostaljik Müzik Dükkanı: Karamürsel'de Plak ve Kaset Dönemi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nostaljik Müzik Dükkanı: Karamürsel'de Plak ve Kaset Dönemi

Nostaljik Müzik Dükkanı: Karamürsel\'de Plak ve Kaset Dönemi

53 yıldır plakçılık yapan Yunus Karakaş ve oğlu, dijital çağa karşı nostaljik albümleri sunuyor.

08.02.2025 12:16
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdüren Yunus Karakaş ile oğlu Bora Karakaş, dijital çağa inat nostaljik albümleri meraklılarına ulaştırıyor.

Müzik yapımcısı babasının yanında mesleğe 1972 yılında başlayan 68 yaşındaki Yunus Karakaş, 53 yılda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de birçok sanatçının yapımcılığını üstlendi.

Karakaş, 20 metrekarelik dükkanında küçük yaşlarda okuldan arta kalan zamanlarda yanında çalışmaya başlayan oğluyla nostaljiseverlere hizmet veriyor.

"Dijital ortamlardaki çalışmaların müziğin ruhunu yansıtmadığını düşünüyorum"

Yunus Karakaş, AA muhabirine, baba mirası mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır kasetlerin çıkmadığını, CD ve plakların mevcut olduğunu aktaran Karakaş, dijital ortamlardaki çalışmaların müziğin ruhunu yansıtmadığını düşündüğünü kaydetti.

Karakaş, Ankara, İstanbul ve İzmir'den de müşterilerinin olduğunu belirterek, "Müşteri potansiyeli açısından sıkıntımız olmuyor. Şu anda plak ve CD satışları ön planda. Bu sıralar en fazla Ferdi Tayfur'un plaklarını satıyoruz." dedi.

Mesleğini oğluna miras bıraktığını anlatan Karakaş, "O benden daha aktif. Yaşlılığın da verdiği durumdan dolayı daha fazla ilgilenemiyorum, oğlum beni de geçti. Bu sevda bizde bitmez. İşin ticari boyutunda değilim, bu iş benim yaşam tarzım olmuş. Kaset sattığımız dönemlerde sevgilisine haber göndermek isteyenler, ailesine mesaj göndermek isteyen askerler, kaset doldurur gönderirlerdi." diye konuştu.

"Binlerce albüm elimizde bulunuyor"

Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü mezunu 41 yaşındaki Bora Karakuş da plak ve kasetçiliğin yanı sıra müzik yapımcılığı da yaptıklarını söyledi.

Karakuş, müzik firmalarının albümlerinin dağıtımını üstlendiklerini belirterek, "Firmaların perakende satışlarını yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo gönderimini sağlıyoruz. Tüm sanatçıların albümleri elimizde mevcut. İstanbul ve burada depolarımız var. Binlerce albüm elimizde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların geçmişe özlem duyduğunu dile getiren Karakuş, "Kovid-19 sürecinden sonra işlerimizde biraz daha artış oldu, plaklara karşı ilgi olduğunu görüyoruz." dedi.

"Aradığımız her şeyi burada buluyoruz"

Müşterilerden Ferdi Ünlü ise 27 yaşında olmasına rağmen günümüz müziklerinin kendisine hitap etmediğini kaydetti.

İsmini, babasının hayranlığından dolayı sanatçı Ferdi Tayfur'dan aldığını aktaran Ünlü, "Evde nostalji köşem var buraya gelince kaset ve plaklardan alıyorum. Yunus amca ve oğlu bölgede tek. Aradığımız her şeyi burada buluyoruz." şeklinde konuştu.

Müşterilerden Tayfun Soybelli de dükkanın sürekli müşterilerinden olduğunu, bulunamayan plakları burada bulduğunu dile getirdi.

Soybelli, evinde 350'ye yakın plak, 1200'ü aşkın kaset olduğunu aktararak, "Buraya yolumuz düştükçe gelip bir şey almadan çıkmıyoruz. Sürekli üstüne ekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nostaljik Müzik Dükkanı: Karamürsel'de Plak ve Kaset Dönemi - Son Dakika

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