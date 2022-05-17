Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi - Son Dakika
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Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi

17.05.2022 21:50

Uluslararası yarışmalarda çok sayıda birincilik ödülü bulunan 25 yaşındaki piyanist Can Çakmur, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası yarışmalarda çok sayıda birincilik ödülü bulunan 25 yaşındaki piyanist Can Çakmur, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Ankara TED Yerleşkesinde bulunan Ata Sahne'deki konserde Çakmur, Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinden Doç. Wolfram Wagner'in kendisi için bestelediği "Evocation" adlı eseri ilk kez seslendirdi.

Ünlü ressamların tabloları eşliğindeki anlatımlı konserde Çakmur, Johannes Brahms, Arnold Schoenberg ve Franz Liszt'in eserlerini de izleyicilerin beğenisine sundu.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çakmur uzun süre alkışlandı.

Henüz 16 yaşındayken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının sezon açılış konserinde çalmak üzere davet edilen 25 yaşındaki Çakmur'un 2017'deki Uluslararası İskoç Piyano Yarışması ile 2018'deki Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik, 2015'teki Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Genç Sanatçısı" ödülleri bulunuyor.

Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi
Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi
Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi
Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi
Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ödüllü piyanist Can Çakmur, kendisi için bestelenen eseri ilk kez seslendirdi - Son Dakika


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