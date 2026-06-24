Odunpazarı 9. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali beklentilerin gerisinde kaldı

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde düzenlenen 9. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nin beklentilerin gerisinde kaldığını ifade eden esnaf ve zanaatkarlar, organizasyonda çeşitli problemler olduğunu belirterek eleştirilerine dile getirdiler.

Şehrin en turistik noktalarından birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde 12-19 Haziran tarihleri arasında 9. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali gerçekleştirildi. Yerel zanaatkarlar ve esnaf, festivalin organizasyonunda büyük sıkıntılar yaşandığını iddia etti. Etkinlik tarihlerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla çakışması nedeniyle bölgeye turist çekilemediği ve yeterli satış yapılamadığı belirtilirken, sadece ahşap ürünlerin sergilenmesi gereken etkinlikte hazır seramik ve al-sat ürünlerine yer verildiği ifade edildi.

"Bu festival maalesef çok verimsizdi"

Ahşap ile çeşitli ürünler üreten Necmiye Çulhaöz, "Ahşap Festivali'nin tanıtımı çok kötüydü. Birçok organizasyon birbirine denk geldi. Bu festival maalesef çok verimsizdi. Biz bir sene üretim yapıyoruz ve sadece Ahşap Festivali'ni bekliyoruz ama bu sene işin içine bir de hediyelik eşya girdi. Ayrıca, festivale gelen de yoktu. Seramikçi arkadaşlarımız varken, dışarıdan alınan seramikler, yani toptancıdan alınan seramik ürünler de festivalde vardı. Tabii ki bu bizim için hoş olmadı. Festivalimiz cuma günü açılmıştı, cumartesi günü ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı vardı. Biz Eskişehir'e, Odunpazarı'na turist alamadık, yeterli satış da yapamadık. Bu sene stantlarımız da ücretliydi. Birçok arkadaşımız stant ücretlerini çıkartamadıklarını söylediler. Onlar yılbaşı için hazırlanmış stantlar ama bizi ne yağmurdan ne de güneşten koruyabildiler, çok sıcak oldu ve biz eski sistem çadırlarımız ve masalarımızı istedik. İçeride çok küçük atölyelerde üretim yapan insanlarız, biz görünür olmak istiyoruz. Bize, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) haricinde bir yer verilsin, biz ürünlerimizi gösterebilelim" dedi.

"Biz çok küçük bir meblağ olan stant parasını bile çıkaramadık"

Çini ve seramik ile uğraşan Serpil Işık ise, organizasyonun beklentilerin altında kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ahşap Festivali güzel organize edilmemiş. Yılbaşında çok güzel etkinlik yapıldı. Biz bu festivalde de öyle kalabalık olur diye düşündük. Hatta bu yüzden stant paralarını biz teklif ettik. O zaman stant parası vermiştim ve güzeldi, etkinlik de güzeldi. Her yıl bizden stant parası almıyorlardı. Bu defa daha güzel yaparlar diye düşündük ama sınav haftasını seçtikleri için tabii ki insanlar gelmedi. Benim çocuğum da sınava girse ben de gelmem. Şehir dışından hiç kimse gelmedi. Sınava girmeyen aileler ve burada otelde kalanlar geldi ama biz çok küçük bir meblağ olan stant parasını bile çıkaramadık. Biz güzel bir Ahşap Festivali beklemiştik. Yıllar önce yapılan festivallerden eser yok. O zamanki festivaller daha farklıydı, daha büyüktü, daha güzeldi. Şu anda öyle bir festival hiçbir alanda yapılmıyor. Ayrı ayrı festivaller düzenliyorlar, mesela camda belirli insanları toparlayamıyorlar, lületaşı yetersiz geliyor. O yüzden bu sefer de ahşapla seramiği, stant çoğalsın diye hediyelikçileri de topladılar ama olmadı, güzel değildi. Biz hiç memnun kalmadık. Ben mesela Antalya, Alanya bölgesinde sahillerde yapılan etkinliklere de katıldım. Mesela bir Adana Portakal Festivali'ne her senenin nisan ve mayıs aylarında ne kadar güzel yapılıyor? Bizim belediyemizde de yapacak kapasiteler var, neden böyle bir organizasyon yapılamıyor, ben onu anlamıyorum." - ESKİŞEHİR