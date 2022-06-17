OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı - Son Dakika
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OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı

17.06.2022 09:51
OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı

Deterjan markası OMO, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde çocuklar için hem kirlenme endişesi yaşamadan oyun oynamaları hem de karne hediyesi olarak "İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir" parkı yaptı.

Deterjan markası OMO, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde çocuklar için hem kirlenme endişesi yaşamadan oyun oynamaları hem de karne hediyesi olarak "İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir" parkı yaptı.

"İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir" diyerek geri dönüşüm yapılan bir dünya hayaline destek veren OMO, plastiklerin atığa değil, çocuklar için oyun parkına dönüşmesi amacıyla nisan ayında "Değişim Sensiz Olmaz" çağrısında bulundu.

OMO, bu çağrıyla İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçe belediyelerinin desteğiyle ilk ve ortaokulların önüne "İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir Geri Dönüşüm Kutuları" yerleştirdi.

İki aylık süreçte toplanan 196 kilogram geri dönüştürülebilen plastik atık kullanılarak Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Uzunyazı köyünde çocuklar için "İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir Parkı" yapıldı.

Hem çocukların kirlenme endişesi yaşamadan oyun oynayarak hayatı öğrenmesi hem de karne hediyesi olarak hizmete açılan parkta çocukların oyun oynaması ve yaptıkları etkinlikler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

Unilever Türkiye Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Duygu Dal, "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" projesinin, gezegenin karşı karşıya olduğu sorunların farkında olan ve değişimi başlatmak isteyen çocuklardan ilham aldığını söyledi.

Yaptıkları araştırmanın çocuklarla ele ele vererek harekete geçmeleri gerektiğini çok net şekilde ortaya koyduğunu belirten Dal, şöyle konuştu:

"18 yıldır 'OMO ile Kirlenmek Güzeldir.' diyoruz. Aslında bütün bu slogan doğrultusunda çocukların açık havada oynayarak hayatı deneyimleyerek, keşfederek gelişmeleri için anne ve babalara çağrılar yapıyorduk, bunu bir adım öteye taşımak istedik. Artık 'İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir.' diyoruz. Bu doğrultuda bir iyilik hareketi başlatmayı amaçladık ve bunu büyütmek istiyoruz. İlk etapta İstanbul'daki 3 ilçe belediyesinin de destekleriyle ilk ve ortaokulların önüne geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Orada yaşayan insanlar, veliler ve çocukların desteğiyle plastik atıklar topladık. Amacımız topladığımız plastik atıkları oyun parklarına dönüştürmekti. Bu parkları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz, çünkü istiyoruz ki oyun parkına erişimi olmayan çocuklar için biz daha fazla park yapabilelim."

"Çocukların mutlu olduğunu ve güldüklerini görmek her şeye değer"

Çocukların mutlu olduğunu ve güldüklerini görebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ve her şeye değdiğini dile getiren Dal, daha fazla park yaparak çocukları mutlu etmek istediklerini anlattı.

Unilever'in ev temizliği ve bakım alanında faaliyet gösteren tüm markalarının "Temiz Ev, Temiz Gezegen ve Temiz Gelecek" anlayışıyla çalıştığını aktaran Dal, şunları kaydetti:

"OMO da bu markalardan biridir. 20 yıla yakın süredir çocukların üzerini kirletme endişesi taşımadan oyun oynaması, açık havada zaman geçirmesi, oyunlarla ve yaşadıkları deneyimlerle öğrenmesinin önemine dikkati çekiyoruz. Dünyanın geçtiği değişimler doğrultusunda hikayemize yeni bir sayfa eklemenin zamanının geldiğini gördük. Çocuklar doğal yaşamın karşı karşıya olduğu sorunların farkında ve bu onları endişelendiriyor. Hatta bu anlamda yetişkinlerden daha da hassaslar. Çoğu zaman ailelilerin ya da büyüklerin bu konuları onlar kadar dikkate almadığını da düşünüyorlar."

"Değişim Sensiz Olmaz" diyerek çocukları iyilik hareketinde buluşturdu

Dal, bu yüzden "Değişim Sensiz Olmaz" diyerek çocukları ve yetişkinleri aynı iyilik hareketinde buluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Çocuk ve ergen psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan ise çocukların, çok değerli bilgi ve gelişim kaynağı olan ve yeni keşiflere imkan veren doğayla çok güçlü bağı olduğunu belirterek, bu nedenle çocukların gezegenin ve ekosistemlerin korunmamasından kaygı duyduğunu aktardı.

Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt da parkın köye kazandırılmasından dolayı OMO ve emeği geçenlere teşekkür etti.

OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı
OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı
OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı
OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı
OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı

YORUMLAR
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İstanbul'da biriktirilen plastikler Ağrı'da oyun parkına dönüştürüldü İstanbul'da biriktirilen plastikler Ağrı'da oyun parkına dönüştürüldü Okulun bahçesini çilek tarlasına dönüştürdüler Okulun bahçesini çilek tarlasına dönüştürdüler
Kaynak: AA

Eleşkirt, İyilik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat OMO, Ağrılı çocuklara karne hediyesi olarak park yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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