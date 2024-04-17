Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı

Geniş Video İzle

Türkiye'nin dünya çapındaki hukukçusu ve fikir ve siyaset tarihinin öncü isimlerinden biri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil vefatının 57. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına katılanlar, Başgil'in hukukçuluğu ve özgürlükçü kişiliğini hatırlatarak gençlere rehber olması gerektiğini vurguladı.

17.04.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin dünya çapındaki hukukçusu ve fikir ve siyaset tarihinin öncü isimlerinden biri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil mezarı başında anıldı.

Cumhuriyet dönemi hukuk, demokrasi, fikir ve siyaset tarihinin önde gelen isimlerinden, 27 Mayıs 1960 darbesi mağdurlarından, "Gençlerle Başbaşa"nın müellifi olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil vefatının 57. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Valilik tarafından organize edilen anma programına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya'nın yanı sıra, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Yılmaz, birçok okuldan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Ayrıca anma programına katılan öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in en önemli eserlerinden biri olan 'Gençlerle Başbaşa' kitabı da hediye olarak dağıtıldı.

"Hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor"

Anma programına katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Cumhuriyetimizin en iyi hukukçularından birisiydi. Aynı zamanda da bu hukukçuyla beraber en özgürlükçü, en demokrat kişiliklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla hem bizlere hem gençlere gerçekten rehber olabilecek önemli bir şahsiyettir. Mezarı başında kendilerini anmaktan büyük elbette ki onur duyuyoruz. Hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Ülkemizin dolayısıyla gençlerimizin bu değerleri tanıması lazım" diye konuştu.

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı
Kaynak: İHA

Ali Fuat Başgil, Türkiye, Siyaset, Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Başkan Özdemir: '100 yılın projesinde çalışmalar devam ediyor'
    19:42 Başkan Özdemir: '100 yılın projesinde çalışmalar devam ediyor'

    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

  • Fransız yazar Neige Sinno, Türkiye'deki Goncourt seçimini kazandı
    19:19 Fransız yazar Neige Sinno, Türkiye'deki Goncourt seçimini kazandı

    Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilecek.

  • Ezidiler, Batman'da Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı
    18:39 Ezidiler, Batman'da Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı

    Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı. Oğuz köyünde yaşayan Ezidi aileler, bayram için bir araya gelerek birbirlerini ziyaret etti. Sofralarda bir araya gelen aileler, farklı renklere boyanmış ve pişmiş yumurtaları tokuşturdu. Misafirlere bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler takıldı.

  • 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor
    18:30 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için geri sayım başladı. Festival, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek ve kadınların hikayelerini sinemaseverlerle buluşturacak.

  • Kastamonu'da Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli Sergisi Açıldı
    18:27 Kastamonu'da Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli Sergisi Açıldı

    Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi işbirliğinde, 'Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli' sergisi açıldı. Sergi, turizm haftası dolayısıyla Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

  • Bodrum'da
    18:12 Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik" projesiyle öğrenciler meyve fidanları dikti

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik" projesi kapsamında 27 öğrenci okul bahçesine meyve fidanları dikti.

  • Erzincan'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
    18:09 Erzincan'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

    Erzincan'da Girlevik Şelalesi'nde düzenlenen '48. Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Şelalenin bulunduğu bölgede kurulan stantlarda, Kemah tuzu, kesme kadayıf, bal ve peynir gibi birçok ürünün yanı sıra yöresel yemekler de tanıtıldı. Ayrıca etkinliklerde kentin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da sergilendi. Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasında kentin kültürel mirasına sahip çıkılmasını vurgulayarak, Erzincan'ın yöresel yemeklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ise etkinliklerin Erzincan'ın doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladığını ifade etti.

  • Niğde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kale Projesi'ne tam destek veriyor
    17:10 Niğde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kale Projesi'ne tam destek veriyor

    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini bildirdi. Özdemir, projenin hızla devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde tamamlanmayı hedeflediklerini belirtti.

  • Hollywood Yapımcısı Carol Baum, Sydney Sweeney Hakkında Sert Eleştirilerde Bulundu
    16:49 Hollywood Yapımcısı Carol Baum, Sydney Sweeney Hakkında Sert Eleştirilerde Bulundu

    Hollywood'un önde gelen yapımcılarından Carol Baum, Sydney Sweeney için 'güzel değil' ve 'oyunculuk yapamıyor' dedi. Baum, Sweeney'in son filmi 'Anyone But You'yu izledikten sonra bu düşüncelere vardığını belirtti. Sweeney, HBO dizisi 'Euphoria' ve 'The White Lotus' ile başarı elde etmişti.


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:51:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement