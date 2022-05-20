Ordu'da geleneksel "Mayıs 7'si" kutlandı - Son Dakika
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Ordu'da geleneksel "Mayıs 7'si" kutlandı

20.05.2022 19:39
Ordu'da geleneksel "Mayıs 7'si" kutlandı

Ordu'da halk arasında havanın ısınmasını sembolize eden geleneksel "Mayıs 7'si" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu'da halk arasında havanın ısınmasını sembolize eden geleneksel "Mayıs 7'si" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, yörede her yıl 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekibi, Altınordu ilçe sahilinde bot ve jet skilerle gösteri sundu. Taşbaşı koyunda da sporcular tarafından yelken ve kano gösterileri yapıldı.

Etkinlikleri sahilden izleyenler, belediyenin kent orkestrası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de tekne turuna katıldı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mayıs 7'sinin her yıl başta Ordu'da olmak üzere Karadeniz'de kutlandığını söyledi.

Belediyenin tekneleriyle denizde vatandaşlarla tur attıklarını anlatan Güler, şunları dile getirdi:

"Turizmde biz büyük bir oyuncu olmak istiyoruz. Ordu, sadece gelip geçilen bir yerdi, şimdi kalınan bir yer olsun istiyoruz. Bunun için de tesislerimizin olması lazım. Gemilerimizi, denizimizi kullanmamız lazım. Ordu'yu 3 ay değil, 12 ay yaşayalım diye bir hedef koyduk. Bu sebeple denizi hayatımıza dahil etmemiz lazım. Deniz kenarında bulunuyoruz ama denizi yeteri kadar kullanamıyoruz. Denizin hakkını vermemiz lazım.

Bugün bunun en güzel uygulamasını yaparak Mayıs 7'sini kutluyoruz. Tekne turumuz ile halkımız ile bir aradayız. İskelede bulunan vatandaşlarımız ile tekne turu yaptık. Güzel bir uygulamayı halkımız ile yaptık."

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Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu Perşembe'de Mayıs Yedisi coşkusu Perşembe'de Mayıs Yedisi coşkusu
Kaynak: AA

İtfaiye, Mayıs, Ordu, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da geleneksel 'Mayıs 7'si' kutlandı - Son Dakika


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