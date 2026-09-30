Orient Express 70'ten fazla yolcuyla Bakırköy Tren İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika
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Orient Express 70'ten fazla yolcuyla Bakırköy Tren İstasyonu'na ulaştı

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Orient Express 70\'ten fazla yolcuyla Bakırköy Tren İstasyonu\'na ulaştı
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25 Eylül'de Paris'ten hareket eden Venice Simplon Orient Express, akşam saatlerinde 70'ten fazla yolcusuyla Bakırköy Tren İstasyonu'na ulaştı. Yolcular için karşılama töreni düzenlendi; törenin ardından yolcular otellerine gitmek üzere bekleyen araçlara bindi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Bakırköy Tren İstasyonu'na yanaşan trendeki yolcular için karşılama töreni düzenlendi.

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı eserine de ilham veren Orient Express, tarihi güzergahını günümüzde de sürdürüyor. Belçikalı iş insanı Georges Nagelmackers tarafından 4 Ekim 1883'te ilk seferi gerçekleştirilen tren, Avrupa'nın en bilinen lüks demiryolu rotalarından biri olarak yolculuklarına devam ediyor. 25 Eylül'de Paris'ten hareket eden Venice Simplon Orient Express, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi. Budapeşte, Bükreş ve Varna'nın ardından Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan tren, 70'ten fazla yolcusuyla Bakırköy Tren İstasyonu'na ulaştı. Trenden inen yolcular için karşılama töreni düzenlendi. Törende yolcular ile tren personeli vedalaştı. Törenin ardından yolcular, konaklayacakları otellere gitmek üzere kendileri için bekleyen araçlara binerek ayrıldılar. Tren ve inen yolcular havadan dronla da görüntülendi.

"İstanbul yoksa, o zaman bunun olağanüstülüğü, bunun sihri olmaz"

Sefere ilişkin açıklamalarda bulunan Tren Müdürü Francesco Bonotto, "Her seferinde çok özel bir yolculuk oluyor İstanbul'a gelince. Bu sene ikinci olmasına rağmen her yolculuğun kendi özelliği olduğundan bence çok sevindiğimiz bir yolculuk oluyor. Benim için ve bana göre, yolcular için de eğer İstanbul yoksa, o zaman bunun olağanüstülüğü, bunun sihri olmaz" diye konuştu.

Orient Express'in 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket etmesi ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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