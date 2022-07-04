Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali - Son Dakika
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali

04.07.2022 20:25

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Gazi, "Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. (Türkiye) Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

Gazi, mangonun Pakistan'da "meyvelerin kralı" olarak kabul edildiğini belirterek, konukları mango tatmaya davet etti.

Konuşmanın ardından davetlilere mango meyvesi ve suyu ile Pakistan mutfağına özgü yemekler ikram edildi.

Etkinlikte Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla pasta kesildi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali - Son Dakika

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