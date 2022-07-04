Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Gazi, "Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. ( Türkiye ) Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali - Son Dakika

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