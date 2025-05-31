Palandöken'de Sanat İkonları - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Palandöken'de Sanat İkonları

31.05.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da öğrenciler, ünlü sanat eserlerini Palandöken'de kayak temasıyla resmetti.

ERZURUM'da Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Yakup Dursun ile öğrencileri, 'Palandöken Kar Manzarası' ismini verdikleri çalışmayla; Edvard Munch'un 'Çığlık', Hollandalı Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa', Pablo Picasso'nun 'Ağlayan Kadın', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu', Sandro Botticelli 'Venüs'ün Doğuşu' eserleri ile sanat ikonları Salvador Dali ve Frida Kahlo'yu Palandöken'de kayak takımları ile resmetti.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim sezonunun yıl sonu sergisini Çifte Minareli Medrese'de açtı. Öğrencilerin yıl boyu yağlı boya, akrilik, sulu boya ve kara kalem teknikleriyle yaptıkları 200'e yakın eserin 80'i, sergide yer aldı. Resim Öğretmeni Yakup Dursun ve öğrencileri Ayşe Edibe Sünger, Derya Sifil, Gizem Sönmez, Defne Beren Aydoğdu, Sıla Çınar, 'Palandöken Kar Manzarası' ismini verdikleri çalışmayla; Edvard Munch'un 'Çığlık', Hollandalı Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa', Pablo Picasso'nun 'Ağlayan Kadın', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu', Sandro Botticelli 'Venüs'ün Doğuşu' eserleri ile sanat ikonları Salvador Dali ve Frida Kahlo'yu Palandöken'de kayak takımları ile resmetti. Dursun ve öğrencileri, Palandöken'i tanıtmak amacıyla yaptıkları yağlıboya tabloyla yıl sonu sergisini katıldı.

'PALANDÖKEN'İ ANLATMAYA ÇALIŞTIK'

Davetlilerin büyük ilgisini çeken çalışmayla ilgili bilgi veren Resim Öğretmeni Yakup Dursun, "Bu sene 12'nci sınıf öğrencilerimle Erzurum kış turizmine dikkat çekmek istedik. 'Palandöken Kar Manzarası' başlığı altında ünlü sanat ikonlarını kullanarak Palandöken'i anlatmaya çalıştık. Mona Lisa'dan Çığlık'a kadar Van Gogh, Frida Kahlo gibi sanat ikonları yer alıyor. Bu çalışmayla Erzurum'un kış turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak istedik" diye konuştu. 12'nci sınıf öğrencisi Ayşe Edibe Sünger de 2025 yılında EİT tarafından turizmin başkenti seçilen Erzurum'un kış turizmini sanat ikonlarıyla birleştirdiklerini söyledi.

'ÜNLÜ SANAT İKONLARINI ERZURUM'LA BÜTÜNLEŞTİRDİK'

Sergide farklı konuların ele alındığını ifade eden Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun da "Yıl boyunca okul öğrencilerimizin hazırladığı 200'e yakın eserden mekanın darlığından dolayı sadece 80'inini sergileyebildik. Yağlı boya, akrilik, sulu boya ve kara kalem çalışmaları yer aldı. 5 farklı öğretmenimizin atölyesinde hazırlanan eserlerde farklı farklı konuları ele aldık. Ünlü sanat ikonlarını Erzurum'la bütünleştirdik. Mona Lisa'nın İnci Küpeli Kız'ını Erzurum'da kayak yaparken resmettik" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Erzurum, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Palandöken'de Sanat İkonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:25:30. #7.13#
SON DAKİKA: Palandöken'de Sanat İkonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.