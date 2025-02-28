Peter Bence İstanbul'da Konser Verecek

Kültür Sanat

Dünyaca ünlü ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, Pianosphere turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, StagePass organizasyonuyla 4 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verecek. Konserin biletleri ise 7 Mart'ta satışa çıkacak.

Konserde usta piyanist, Michael Jackson'dan Queen'e, John Williams'tan Hans Zimmer'a uzanan geniş repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Peter Bence hakkında

Ocak 2012'de 765 tuş vuruşuyla "bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu" dalında dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Hızlı Piyanisti" olarak adını yazdıran Bence, müziğinde klasik, pop ve film müziklerini harmanlıyor.

Peter Bence, henüz 7 yaşındayken Mozart ve Chopin'den ilham alarak ilk eserini besteledi. 11 yaşına geldiğinde ilk bestelerini içeren ilk solo piyano albümünü yayınladı. Henüz ilkokul öğrencisiyken Macaristan'ın Debrecen kentindeki prestijli Franz Liszt Müzik Üniversitesine kabul edildi.

Macaristan'daki klasik eğitiminin ardından Bence, müzikal yeteneklerini Boston, ABD'deki Berklee College of Music'te film müziği ve piyano üzerine uzmanlaşarak geliştirdi.

Bence'in 2015 yılında Michael Jackson'ın "Bad" şarkısına yaptığı düzenleme ün kazandı ve YouTube'da sadece birkaç gün içinde 10 milyon izlenme sayısına ulaştı.