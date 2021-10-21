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Antalya'da "Rusya-Türkiye Dostluk Parkı" açılacak - Son Dakika

Antalya'da "Rusya-Türkiye Dostluk Parkı" açılacak

21.10.2021 12:42
Antalya'da

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un büstünün de yer alacağı "Rusya-Türkiye Dostluk Parkı" açılacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un büstünün de yer alacağı "Rusya- Türkiye Dostluk Parkı" açılacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde oluşturulan park yaklaşık 3 bin metrekare genişliğe sahip.

Açılışı yapılacak parkta, Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen dünya edebiyatının ölümsüz ismi Lev Tolstoy'un büstü yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, son açıklanan resmi rakamlara göre, Antalya'nın yaklaşık 90 ülkeden 95 bin yerleşik yabancıya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kentteki yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkelerin başında Rusya'nın geldiğine dikkati çeken Uysal, Antalya'yı evleri gibi gören 20 bin civarında Rusun hayatını kentte sürdürdüğünü kaydetti.

Muratpaşa'nın Rusların yaşamak için en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldiğini vurgulayan Uysal, "Bu kadar derin bir kültüre, köklü bir tarihe sahip toplumla, onun fertleriyle Muratpaşa'da bir arada olmaktan, komşuluk etmekten son derece mutluyuz. Açılışını gerçekleştireceğimiz park bunun bir nişanesi olacak." ifadelerini kullandı.

"Rusya-Türkiye Dostluk Parkı", 23 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak.

Antalya'da Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açılacak
Antalya'da Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açılacak
Antalya'da Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açılacak
Antalya'da Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açılacak

Muratpaşa, Türkiye, Savaş, Rusya, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'Rusya-Türkiye Dostluk Parkı' açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da "Rusya-Türkiye Dostluk Parkı" açılacak - Son Dakika
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