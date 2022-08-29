Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

29.08.2022 15:08
Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Pürenli ve balıklı yaylalarından genel görüntüler Yaylada otlayan koyunlar Yaylalardaki göllerden detaylar manzaralar Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor DÜZCE/BOLU - Düzce ve Bolu sınırlarında bulunan Pürenli ve Balıklı yaylaları, yemyeşil doğası, temiz havası...

Pürenli ve balıklı yaylalarından genel görüntüler

Yaylada otlayan koyunlar

Yaylalardaki göllerden detaylar manzaralar Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

DÜZCE/BOLU - Düzce ve Bolu sınırlarında bulunan Pürenli ve Balıklı yaylaları, yemyeşil doğası, temiz havası ve gölleriyle eşsiz manzaralar sunuyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Düzce'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir kısmı Bolu sınırlarında bulunan 1400 rakımlı Pürenli ile Gölyaka ilçesindeki Balıklı yaylaları, kamp yasağı olduğu için az sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşilin birçok tonunu bünyesinde barındıran yaylalar, doğası ve gölleriyle misafirlerine kartpostallık manzaralar sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yaylalarda zaman zaman yaz yağmurları ve sis de etkili oluyor.

Koyun sürüleriyle şenlenen yaylalar, daha fazla doğa tutkununu ağırlamayı bekliyor.

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Kaynak: AA

Düzce, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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