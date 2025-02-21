Rafadan Tayfa Kapadokya İle 2,25 Milyon İzleyici - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rafadan Tayfa Kapadokya İle 2,25 Milyon İzleyici

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Rafadan Tayfa: Kapadokya, özel gösterimle 2.25 milyon izleyiciye ulaştı, Valilik ve yapımcılar açıklama yaptı.

21.02.2025 16:04
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'Rafadan Tayfa Kapadokya'yı' 2 milyon 250 bin kişi izledi

NEVŞEHİR - Sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alan TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Kapadokya", bugün özel gösterimle Nevşehirli çocuklarla buluştu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, öğrenciler ile birlikte filmi izledi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada "Bu gün Nevşehir'de Rafadan Tayfa Kapadokya filminin yapımcılarını ve sanatçılarını ağırlıyoruz. Çocuklarımız ile birlikte Türk Animasyon sinemasının sevilen serilerinden birisi olan Rafadan Tayfanın Kapadokya'da geçen maceraların yer aldığı filmi çocuklarımız ile birlikte izleyeceğiz. Rafadan Tayfa Kapadokya filmi hem çocuklarımız için hem de kültürel mirasımızın taşınması açısından büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren dostluk, dayanışma ve aile gibi değerleri konu alan bu filmin animasyon filminin olmasının yanında bölgenin tanıtımı açışından bir kültürel miras taşıyıcısı rolünü üstleniyor" dedi.

Vali Fidan "Kapadokya gerek ülkemizin gerekse dünyanın doğal ve tarihi miraslarından birisi. Bunun özellikle çocuklarımıza ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması büyük önem taşıyor. Rafadan Tayfa Kapadokya filmi 2025 yılının en çok izlenen filmi oldu. 2 milyondan fazla çocuk bu filmi izledi" dedi

Filmin yapımcısı ve Yönetmeni İsmail Fidan'da Rafadan Tayfa Kapadokya filmi hem 2024, hem de 2025 yılının en çok izlenen filmi olduğunu söyledi. Filmi 2 milyon 250 bin den fazla kişinin izlediğini söyleyen Yönetmen Fidan "Rafadan Tayfa Kapadokya uzun yıllar sinemada konuşulacak bir başarıya imza atmış oldu. Bundan daha önemlisi Kapadokya ülkemizin en değerli kültürel miraslarımızdan ve hayal diyebileceğimiz bir yer. Bu film için gece gündüz çalıştık. Bu filmi tüm Türkiye çok sevdi. Çok yakın zamanda Avrupa ve tüm dünyada vizyona girmiş olacak" dedi.

Filmin konusu

Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek "Kapadokya Bilmece Avı" etkinliği için Nevşehir'e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri'nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri'nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya'da olduklarına ve bu çömleği aradıklarına pek inanmaz. Ancak Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar, sıradan görünen bu çömlek aslında Zümrüdüanka'nın küllerini saklamaktadır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Rafadan Tayfa Kapadokya İle 2,25 Milyon İzleyici - Son Dakika

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