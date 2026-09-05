Ressam Murat Çeçen, Karabağ zaferinin sembolü Har-ı Bülbül'ü taşa nakşetti - Son Dakika
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Ressam Murat Çeçen, Karabağ zaferinin sembolü Har-ı Bülbül'ü taşa nakşetti

Ressam Murat Çeçen, Karabağ zaferinin sembolü Har-ı Bülbül\'ü taşa nakşetti
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Iğdır'da yaşayan ressam Murat Çeçen, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinden getirilen taşı oyarak, zaferin sembolü Har-ı Bülbül çiçeğini işledi. Çeçen, eseri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye etmek istiyor.

Iğdır'da yaşayan ressam Murat Çeçen, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinden getirilen bir taşı oyarak, Karabağ zaferinin sembolü haline gelen Har-ı Bülbül çiçeğini nakşetti.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesine giden arkadaşından bölgeden bir taş getirmesini isteyen Çeçen, taşın Iğdır'a ulaştırılmasının ardından çalışmaya başladı.

Taşı çeşitli işlemlerden geçirerek oyma tekniğiyle şekillendiren Çeçen, Karabağ'ın Şuşa kentiyle özdeşleşen ve Karabağ zaferinin sembolü haline gelen Har-ı Bülbül çiçeğini titizlikle taşa nakşetti.

Ressamlığın yanı sıra minyatür boyama ve oyma sanatıyla da ilgilenen Çeçen, taşa işlediği çiçekle iki ülke arasındaki gönül bağını sanata yansıttı.

Ortaya çıkan eseri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye etmek isteyen Çeçen, sanat yoluyla Karabağ zaferine bir nebze de olsa katkı sunmayı amaçlıyor.

"Taş Karabağ'dan özel olarak getirildi"

Murat Çeçen, AA muhabirine, Har-ı Bülbül'ün Karabağ ile Türkiye arasında gönül köprüsüne dönüştüğünü söyledi.

Taşın Karabağ'dan getirilmesinin önemli olduğunu belirten Çeçen, "Har-ı Bülbül çiçeği Karabağ'a bağlı Şuşa kentinde yetişiyor. Görüntüsü ile bülbülü andırıyor adeta. Tabii bu çiçek Karabağ'la bir gönül köprüsü oluşturdu. Taşa yaptık ancak bu taşın bir özelliği var, Karabağ'dan özel olarak getirildi. Yontma tekniğiyle Har-ı Bülbül'ü taşın üzerine nakşettik." dedi.

Azerbaycan'ın elde ettiği zafere katkı sunmak maksadıyla çalışmayı yaptığını dile getiren Çeçen, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız Har-ı Bülbül'ü taşın üzerine nakşederek Karabağ zaferine bir nebze de olsa sanatımızla destek vermektir. Bu çok farklı bir sanat. Taşı yontma zor bir sanat tekniğidir. Bundan dolayı da tabii ki çok önemli, çok güzel yorumlar, destekler alıyoruz. Bu taşı özellikle Karabağ'dan getirildiği için ben de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e hediye etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ressam Murat Çeçen, Karabağ zaferinin sembolü Har-ı Bülbül'ü taşa nakşetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ressam Murat Çeçen, Karabağ zaferinin sembolü Har-ı Bülbül'ü taşa nakşetti - Son Dakika
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