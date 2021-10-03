Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Mersinliler ile buluştu - Son Dakika

- Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Mersinliler ile buluştu

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Mersin'de sevenleriyle buluştu

Levent, koro eşliğinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

MERSİN - Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, Mersin'de sevenleriyle buluştu. Levent, koro eşliğinde Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet konserleri kapsamında Özgecan Barış Meydanında düzenlediği konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı. İlk bölümde 135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, birbirinden güzel marşlarını Mersinliler için seslendirdi. Daha sonra Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi. Rusça repartuarın yanında sahne şovları ve Cumhuriyet Marşlarından oluşan program seyircilerden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat boyunca sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Levent ve Rus Kızılordu, konser sonunda uzun süre alkışlandı. Konserde konuşan Levent, Rus Kızılordu Korosuyla birlikte konser vermenin hep hayali olduğunu belirterek, "Hep dünyanın en güçlü korosuyla, en güçlü sesleriyle acaba aynı sahnede birlikte olabilir miyim diye düşünmüştüm. Yıllar yılları kovaladı. Onları tanıyan, bizleri bilen dostlarımız ortak görüşünden sonra bu proje ortaya çıktı. Genç kardeşlerimize tavsiyem, her zaman hayallerimiz peşinden gidin. Kesinlikle hayallerinize sadık kalın" dedi.

Konserin sonunda Levent ve koro şefine, çiçek verildi.