Sabır ve sadakatin Rize’deki adı: Atmacacılık geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sabır ve sadakatin Rize’deki adı: Atmacacılık geleneği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabır ve sadakatin Rize’deki adı: Atmacacılık geleneği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize’nin asırlık atmacacılık geleneği, dağlardaki titiz karakter seçiminden tarladaki sabırlı eğitime ve insanla kuş arasında kurulan derin sevgi bağına kadar uzanan çok boyutlu ritüelleriyle yaşayan bir kültür mirası olarak öne çıkıyor.

Rize'nin asırlık atmacacılık geleneği, dağlardaki titiz karakter seçiminden tarladaki sabırlı eğitime ve insanla kuş arasında kurulan derin sevgi bağına kadar uzanan çok boyutlu ritüelleriyle yaşayan bir kültür mirası olarak öne çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Çayeli Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen "Çayeli Kültürel Miras Atlası: Tarih, Kültür ve Yaşayan Miras" projesinde saha çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bölgenin köklü geçmişini ve geleneklerini kayıt altına almayı amaçlayan çalışma kapsamında, Rize kültürünün simgelerinden ata yadigarı "atmacacılık" geleneği tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Çayeli ilçesinde yaşayan ve bu kültürü yaşatan isimlerden Cavit Kızılkaya, atmacacılığın bir avcılık yönteminden ziyade derin bir bağ, sabır ve yüksek bir gözlem kabiliyeti gerektirdiğini anlattı.

Karakter analizi doğada başlıyor

Atmacanın yüksek rakımlı dağlarda yakalandığını belirten Kızılkaya, bağ kurma sürecinin ilk andan itibaren başladığını ifade ederek "Atmaca dağlarda, yüksek rakımda yakalanır. Daha ayağına bağı takmadan önce karakteriyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Tüylerinin düzenine, bana karşı olan bakışına ve davranışına bakarak onu hissediyorum. Eğer aradığım içgüdü yoksa, ayağına ip dahi takmadan direkt doğaya salıyorum. Beğendiğim ve aradığım özellikleri taşıyan bir kuşsa, önce ona yemek ve su ikram ediyorum. Ona gerçekten çok nazik davranmak gerekiyor; elinize alırken bile yavaşça ve usulca yaklaşmalısınız" dedi.

Ava çıkmadan önce 'Tarla eğitimi'

Kuşun ava hazırlanma sürecinde uygulanan 'tarla eğitimi'ne değinen Kızılkaya, atmacanın çevresel faktörlere alışmasının kritik olduğunu vurgulayarak "Eğitim sürecinde kuşu 5-10 gün boyunca tarlada elinizde dolaştırmanız gerekiyor. Hiç ava salmadan tarlada gezdirerek diğer kuşlara verdiği tepkiyi ölçüyorsunuz. Ayak seslerinizden dahi ürkmemesi lazım. Kuşun ava hazır olduğunu hissettiğinizde, belirlenen avlanma günlerinde yasal kotanızı alıp av sahasına çıkabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar 3 ayda evlenip ayrılabiliyor, biz 17 yıl beraber yaşadık"

Atmacaların doğadaki ömrünün ortalama 12 yıl olduğunu hatırlatan Kızılkaya, "Ben bir tanesini tam 17 yıl besledim; dile kolay. Hesapladığımızda yaklaşık 400 kilogram inek eti yedi. Bu tamamen bir sevgi meselesi. İnsanlar evlenip 3 ay sonra ayrılabiliyor; biz bu kuşla 17 yıl birlikte yaşadık. Sevgi olmasa bunu parayla kimse yaptıramaz. Sevmezsek yapmayız zaten" diye konuştu.

Atmacayla vakit geçirmenin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığına katkı sağladığını belirten Kızılkaya, "Tarlada dolaşırken kilo veriyorum, spor yapmış oluyorum. Bu uğraş beni yaşama bağlıyor. Elbette işimiz gücümüz var, sadece bunun için yaşamıyoruz; ancak boş zamanlarımızda kurduğumuz bu bağ hayatımıza değer katıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Nazif Zorlu’nun ardından dev şirketler kaldı İşte o markalar Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu Ortalık karıştı Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı Duyanlar inanamadı Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı
İsrail tehdidi Suriye’de tüm planları değiştirdi Bakanlıklar tek tek taşınıyor İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor
09:39
Fon soruşturmasında yeni dalga 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Fon soruşturmasında yeni dalga! 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı
09:31
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:16
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
08:21
Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 09:48:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Sabır ve sadakatin Rize’deki adı: Atmacacılık geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android