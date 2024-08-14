Samsun'da Mescid-i Aksa Maketi Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da Mescid-i Aksa Maketi Sergisi

Samsun'un Havza ilçesinde kurulan Mescid-i Aksa maketinin içinde İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü anlatan fotoğraflar sergilendi.

14.08.2024 11:46
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Samsun'un Havza ilçesinde kurulan Mescid-i Aksa maketinin içinde İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü anlatan fotoğraflarlar sergilendi.

Anadolu Gençlik Derneği Havza Temsilciliği, Eğitim Bir-Sen Havza İlçe Temsilciliği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım (İHH) Havza Derneği tarafından Havza Belediyesinin destekleri ile Kevser Cami önünde düzenlenen kermes kapsamında Mescid-i Aksa maketi kuruldu.

Maketin içinde İsrail'in Filistin işgalini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Musa Ekici, AA muhabirine, Filistin'de yaşananlardan ötürü tarif edilemez acı ve üzüntü hissettiğini söyledi.

Filistinlilere destek verilmesinin önemine işaret eden Ekici, İsrail ürünlerini boykot çağrısı yaptı.

Zeynep Yağmur Taşdemir, "İnsanların vicdanını sızlatan bir sergi oldu. Herkese sergiyi görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Gülbahar Köksal ise sergiyi gezerken Filistinliler ile empati kurduğunu anlatarak, "İsrail'i tüm kalbimiz ile kınıyoruz. Filistin'in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir-Sen Havza İlçe Temsilcisi Halit Gökçe, sergi ile 7 Ekim'den bu yana Filistin'de özellikle Gazze'de İsrail tarafından sürdürülen baskı ve zulme dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Sergiye ve Filistin yararına düzenledikleri kermese ilginin yoğun olduğunu dile getiren Gökçe, serginin 16 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Mescid-i Aksa Maketi Sergisi - Son Dakika

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