Samsun Gastronomi Çalıştayı: Gastronomi Aynı Zamanda Bir Diplomasi Aracıdır - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun Gastronomi Çalıştayı: Gastronomi Aynı Zamanda Bir Diplomasi Aracıdır

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Samsun Gastronomi Çalıştayı'nda Vali Yardımcısı Vekili Ertürkmen, gastronominin bir diplomasi aracı olduğunu belirtti. Çalıştayda uzman akademisyenler sunumlar gerçekleştirdi ve Samsun'un gastronomi potansiyeli üzerinde çalışılması gerektiği vurgulandı.

27.05.2024 14:02
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Samsun Gastronomi Çalıştayı

Vali Yardımcısı Vekili Ertürkmen: "Gastronomi aynı zamanda bir diplomasi aracıdır"

SAMSUN - Samsun Gastronomi Çalıştayı'nda konuşan Vali Yardımcısı Vekili Cevdet Ertürkmen, "Samsunlular ile misafirlerimizin kaynaşması, birbirlerini tanıması, kalıcı bağların ve dostlukların oluşması açısından gastronomi aynı zamanda bir diplomasi aracıdır" dedi.

Gastronomi Çalıştayı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yapıldı. 8 farklı üniversiteden gelen öğretim görevlileri, kendi alanlarında sunum gerçekleştirerek, önemli ayrıntılar verdiler. Programın açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "3 aylık bir süre içerisinde 17 ilçemizi gezdik. Bir keşif gezisi yaptık. İşletmeleri ziyaret ettik. Eylem gruplarının çalışmalarını inceledik ve bir eylem planını bu şekilde ortaya koyduk. Tabii, turizmin önemi aslında bu noktada ortaya çıkıyor. Turizmle gelen misafirleri ağırlamak, onların gönlünü hoş tutmak ve burada bir damak zevki bırakarak geldikleri yere göndermek en önemli şey. Dünya turizminde ülkemizin edindiği yeri sürdürülebilir ve kalıcı hale getirmek için gastronomi çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"Gastronomi aynı zamanda bir diplomasi aracıdır"

Gastronominin sadece turizm değil, birçok alanda akılda iz bırakan bir sektör olduğuna da değinen Ertürkmen, " Ankara'da Gastronomi Enstitüsü'nün kurulması ile üniversitelerde gastronomi bölümlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesi, gastronomi dünya çapında ekonomik ve sosyal önemini vurgulaması açısından önemlidir. Bu nedenle bölgemizin en büyük ülkemizin ise önemli cazibe merkezi olan Samsun'un gastronomi alanında gelişmesi ve bu konudaki potansiyelin ortaya çıkarılması üzerinde çalışılması gereken önemli bir konudur. Samsun gastronomisinde keşiflerin yapılması, reçetelerin sunulması ve ilimize ziyarete gelen yabancı ve yerli misafirler ikram edilmesi bu çalışmadaki hedeflerimizin başında gelmektedir. Tuz ekmek olmak deyiminden hareketle Samsunlular ile misafirlerimizin kaynaşması, birbirlerini tanıması, kalıcı bağların ve dostlukların oluşması açısından gastronomi aynı zamanda bir diplomasi aracıdır. Bu konuda hizmet eden sektörün sunumlarını çeşitlendirilmesi, sunum mekanlarının fiziksel şartlarının düzenlenmesi, örnek uygulamaların ortaya konulması çalıştayın diğer amacıdır. Bir diğer amacı ise Samsun gastronomisinin karakterini belirlemek için mutfak mimarisi ile tariflerin ve bu tariflerin içinde yer alan ürünlerin belirlenmesi, kategorize edilmesi ve bunların kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Bu vesileyle Türkiye'nin birçok yerinden akademisyenler Samsun'a davet edilerek çalışmaların literatüre girmesi amaçlanmıştır. Bu çalıştayın bizlere ve gelecek nesillerin ışık tutmasını umut ediyorum. Bilindiği gibi Türk mutfağının dünyanın en önemli 3 mutfağından birisidir. Bunun bilincinde olarak yerimizin ve iddiamızın sürdürülebilmesi ve ayrıca Samsun gastronomisinin Türk mutfağı içinde yerini almasını sağlamayı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştayda ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut'un yanı sıra Prof. Dr. Muharrem Tuna, Doç. Dr. Ali Gücükoğlu, Dr. Selma Atabey, Dr. Yener Ogan, Dr. Fatma Sema Sekban, Dr. Cihan Canbolat, Öğr. Gör. Ali Şen ve Öğr. Gör. Dilek Coşan manda ürünleri, mübadele mutfağı, gastronomi rotaları, Samsun mutfağı-mimarisi, gastronomi-turizm, deniz ürünleri ve taş ocak mutfağı hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Program, sunumlardan sonra yapılan swot analizinin ardından sona erdi. Çalıştaya ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile kaymakamlar ve vali yardımcıları katıldı.

Kaynak: İHA

Cevdet Ertürkmen, Samsun, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Gastronomi Çalıştayı: Gastronomi Aynı Zamanda Bir Diplomasi Aracıdır - Son Dakika

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