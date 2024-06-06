Kültür Sanat

Samsun Kültür Yolu Festivali Lansmanı yapıldı

SAMSUN - Samsun'da 8-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin lansmanı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü ayağı, Samsun'da 8-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

30 ayrı mekanda 1000'e yakın sanatçının katılacağı, 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanata 500'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda lansman yapıldı. Lansmana katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, açıklamalarda bulundu.

Vali Tavlı: "Kültür ve sanatın en derin güzellikleri vatandaşlar ile buluşacak"

Birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin vatandaşlarla bulaşacağını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun Kültür Yolu Festivali'nin ilimizde yapılacak olmasından dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında festivalin ana etkinliklerin geçeceği mekanlar gösterildi. Bu da şunu gösteriyor: Samsun 17 ilçesiyle birlikte ilk çağlardan bu yana tarihin, doğal güzelliklerin, kültürün, sanatın başkenti olmasının yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Kültür Yolu Festivali'ne gelmeden önce 1960'lı yıllarda belki ilk resmi festivalin yapıldığı şehir Samsun diye ben hatırlıyorum. Hepimiz Samsun'da bunu hatırlıyoruz. Artvin'den İstanbul'a kadar Karadeniz'in ve Anadolu'nun farklı şehirlerinden Samsun Festivali'ne milyonlar akardı. Özellikle Samsun Kültür Yolu Festivali'nde de yine 19 Mayıs Şehri Samsun'umuzda Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kuruluşun ve kurtuluşun şehri Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'da kültür ve sanatın en derin güzellikleriyle en güzel anlarıyla vatandaşlarımızla buluşacak olmasından dolayı memnuniyetimi bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Başkan Doğan: "Samsun'u herkesin yaşamaktan daha da gurur duyduğu şehir haline getirmek durumundayız"

Şehri daha da güzel be yaşanabilir hale getirmek için çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun yaptığı festivalle insanlar buraya geldikçe gördükleri ile kendine hayran bırakacaktır. 19 Mayıs bizim için çok önemli. Mayıs ayıyla beraber Samsun'da zaten bir etkinlik süreci başlamış oluyor. Bu yıl Samsun'a gelen turist sayılarını görüyoruz. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne bu seneki ziyaretçi sayısı ve geçen yıl ziyaretçi sayısı açısından büyük bir fark var. Bir taraftan Samsun'a çok ciddi manada bir ziyaretçi talebi var. Aynı şekilde Bandırma Vapur Müze, Kurtuluş Yolu, Tütün İskelesine de büyük bir ziyaretçi akını var. Bizim durumu en doğru şekilde yönetmek, Samsun'un yıldızını parlatmak gibi bir sorumluluk üzerimize düşüyor. Samsun'u herkesin gurur duyduğu, yaşamaktan mutlu olduğunu ve buralı olduğunu burada bu işlerin yapılmış olduğunu söylemekten de çok mutlu olduğu şehir haline, daha da yukarıya taşıyacak şekilde getirmek durumundayız. O yüzden etkinlik süreci için her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Ne kadar çok duyurabilirsek, ne kadar çok insanın katılımını sağlayabilirsek, ne kadar çok insana Samsun'u tanıtabilirsek, çok kıymetli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Terzi: "Amacımız, şehirlerde turizm hareketliğinin 12 aya yayılmasına katkı sağlamak"

Tüm şehirlerdeki turizm hareketliliğini tüm bir yıla yaymayı hedeflediklerine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise "16 şehrimizde Türkiye Kültür Yolu Festivali hayata kurulacak. Festivaller şehrin marka değerine katkı sağlıyor. Biz bunu ilerleyen yıllarda çok net fark etmiş olduk. Bu aynı zamanda şehrin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine de doğrudan bir katkısı oluyor. Çanakkale'de ve Nevşehir'de sohbet ettiğimiz vatandaşlarımız ve esnafımızın bu anlamdaki mutluluğu ve bize söyledikleri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirirken en önemli işlerimizden bir tanesi şehrin marka değerini biraz daha yukarıya taşımak. Şehirde turizm hareketliğinin 12 aya yayılmasına katkı sağlamak. Bu anlamda da en büyük yol arkadaşımız Turizm Geliştirme Ajansımız. Turizm Geliştirme Ajansı festival yaptığımız şehirde, festival takviminde, festival tarihinde özellikle şehre turizm potansiyeli yüksek olan ülkelerden influencerlar ve yabancı gazeteciler getirip hem festivali deneyimletiyorlar hem de festival haricinde şehrimizin turizme dönük mekanlarını ve alanlarını, ören yerlerini gelen yabancı misafirlerimize şehrin tanıtılmasına katkı olması anlamında da gezdiriyorlar ve tanıtıyorlar. Bu anlamda bu da şehrin turizm potansiyelini ve turizm hareketliğinin daha da artmasını sağlıyor. Görülecektir ki inşallah önümüzdeki yıllarda ikincisini, üçüncüsünü Allah kısmet ederse yaptığımızda daha da fazla hem şehir bunu hissedecek ekonomik anlamda hem de Samsun'un dünyada da tanıtımına ciddi bir katkı sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

Festival kapsamında Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Arslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian, Bengü, Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun, Gökhan Akar, Ercan Polat, Ubeydullah Sekizli, Eda Karaytuğ, Alper Kış, Grup Genç, 3 Hisar, Mustafa Akgül, Murat Doğru, Serdar Tuncer, Fatih Koca, Mehmet Kemiksiz, Aykut Kuşkaya gibi isimler vatandaşlar ile buluşacak.

Festivalde konserler, opera, bale, tiyatro, gastronomi durakları gibi birçok program yer alacak.