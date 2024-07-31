Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

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Usta oyuncu Genco Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Erkal'ın vefatından sonra peş peşe veda mesajları yayınlayan ünlü isimler, acılarını dile getirdi.

31.07.2024 10:02
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Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden 86 yaşındaki Genco Erkal, bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sabahat Akkiraz ve Ceylan Ertem gibi isimler, usta oyuncunun ardından peş peşe veda mesajı geldi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

AJDA PEKKAN

"Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entelektüel idi nur içinde yatsın."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

NEBAHAT ÇEHRE

"Genco Erkal tek hecesiz elveda."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

MERVE DİZDAR

"Her zaman yürekten inanarak, işini, aşkla, tutkuyla yapmak."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

CEYLAN ERTEM

"Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış. Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Her şey için teşekkürler Genco Bey. Huzurla uyuyunuz. Yaş ilerledikçe bu vedalar hayatı daha da zorlaştırıyor. Hoşça kalın."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

ALİ SUNAL

"Hoşça kal büyük usta Genco Erkal"

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

SABAHAT AKKİRAZ

"Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Usta Genco Erkal hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

GÜL SUNAL

"Bir usta daha bize veda etti... Nazım Hikmet şiiri ile duyuruldu vedası. Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunda hayranlıkla izlemiştim 12-13 yaşlarımda… Sonra yıllarca oynadı Gogol'ün bu muhteşem eserini. Tiyatrodan hiç kopmadan, sanatını asla paraya çevirmeden, günü kurtarma amaçlı inanmadığı oyunları oynamayan gerçek oyuncu.. Güle güle .. Tertemiz bir isim bırakan az isimden biri. Güle güle..."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

CELİL NALÇAKAN

"Büyük Genco Erkal, gözümüzden gönlümüze aktı."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

CENGİZ SEMERCİOĞLU

Bir büyük ustayı daha kaybettik... Türk tiyatrosu bir efsanesine daha veda ediyor. Kim bilir kaç oyununu izledim, kaç röportaj yaptık... Bu ülkenin kültür sanat hayatına kattıkların, her zaman dik durduğun için teşekkürler."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

YEKTA KOPAN

"Gürül gürül yaşadınız Genco Bey. Her zaman önde, her zaman mücadelede… Kol kola, omuz omuza… Aydın olmanın kararlılığıyla… Hep sahnede veda etmek istediniz. İki ay öncesine kadar da sahnedeydiniz. Yaşamaya dair öğrettiğiniz her şey için, çalışkanlığın ne olduğunu öğrettiğiniz için, hocalığınız için, dostluğunuz için çok teşekkür ederim Genco Bey! Nazım'a ses, yüreğimize güç oldunuz. Sonsuz saygı ve bitmeyecek bir sevgiyle…"

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

CEYHUN YILMAZ

Usta tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Genco Erkal vefat etti. Ruhu şâd olsun. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Ve perde..."

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu

FAZIL SAY

"Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…"

Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
Sanat dünyası Genco Erkal\'ın ölümüyle yasa boğuldu

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Son Dakika Kültür Sanat Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu - Son Dakika

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