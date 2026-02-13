Sanat Tutkunları Art Show 2026'da Buluştu - Son Dakika
Sanat Tutkunları Art Show 2026'da Buluştu

13.02.2026 16:05
Art Show 2026, 28 galeri ve 500 eserle Etiler'de kapılarını açtı. Etkinlik ücretsizdir.

ART Show: Galeriler Buluşması 2026, Yapı Kredi Özel Bankacılık ana sponsorluğunda kapılarını açtı. Sanat dünyasını yeniden bir araya getiren Art Show 2026, bugün itibarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergi 15 Şubat'a kadar 2Plan Terminal - Etiler'de ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında düzenlenen ve 2Plan Terminal - Etiler'de gerçekleştirilen Art Show: Galeriler Buluşması 2026, Yapı Kredi Özel Bankacılık ana sponsorluğunda kapılarını açtı. Sergide 28 galeriden yaklaşık 500 eser yer alıyor.

28 GALERİ YER ALIYOR

Uluslararası Sanat Galerileri Derneği Başkanı Yeşim Turanlı, etkinliğin ikinci edisyonunun ilk ve halka açık günü olduğunu belirterek dün bir ön izleme yapıldığını söyledi. Art Show'un bir fuar olmadığını söyleyen Turanlı, "Bu galerilerin bir araya gelerek ortak bir zemin oluşturduğu, birlikte üretmeyi ve görünür olmayı hedefleyen bir platform. İlk edisyonu 2024 yılında galerilerin kendi inisiyatifleriyle hayata geçti. Bu yıl ise Galericiler Birliği Derneği çatısı altında, daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Birliğimizin kurulmasının ve bu galeriler buluşmasının temel amacı, galerilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, güçlü sunumlar yapabilecekleri ve yeni izleyicilerle buluşabilecekleri bir alan yaratmak. Bu yıl etkinlikte 28 galeri yer alıyor. Tüm galerilerin metrekareleri eşit ve yerleşimler kura usulüyle belirlendi. Yüksek tavanlı, ferah ve izleyicinin rahatça dolaşabileceği bir mekanda sergileniyorlar. Bu homojen yapı, izleyicide bir fuar gezdiği hissinden ziyade, 28 ayrı mini sergi izliyormuş duygusu yaratıyor" dedi.

'ETKİNLİK BOYUNCA SANATÇILARLA BİREBİR KARŞILAŞMA İMKANI ÇOK YÜKSEK'

Etkinliğin kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğunu söyleyen Turanlı, "Bu sayede galerilerin üzerindeki maddi yükü olabildiğince azalttık. Karşılığında ise galeriler çok daha güçlü ve nitelikli sunumlar yapabildiler. Burada ağırlıklı olarak solo ve duo, yani ikili sergiler görüyoruz. Bu format, sanatçının pratiğini daha derinlemesine anlamamıza imkan tanıyor. Geleneksel fuarlarda sıkça karşılaştığımız, 10–15 sanatçının tek bir eserle yer aldığı sunumlar yerine; burada mini kişisel sergilerle karşılaşıyoruz. Öne çıkarmak istediğim bir diğer önemli nokta ise sanatçıların etkinliğe olan sahiplenme duygusu. Büyük fuarlarda sergileme alanlarında çok sayıda sanatçı yer aldığında, sanatçılar bu alanları bireysel olarak sahiplenmekte zorlanabiliyor. Burada ise solo ve duo sergiler sayesinde sanatçılar bu alanları kendi küçük kişisel sergileri gibi ele aldılar. Bu nedenle etkinlik boyunca sanatçılarla birebir karşılaşma, onlarla sohbet etme ve sorular sorma imkanı oldukça yüksek" diye konuştu.

SERGİ ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Ziyaretçilerin hem galericilerle hem de sanatçılarla doğrudan temas kurabildiğini ifade eden Turanlı, girişin ücretsiz olduğunu ve hafta sonu boyunca yerel ve uluslararası sanat uzmanlarının katılımıyla söyleşi programlarının düzenleneceğini aktardı. Ayrıca sanat yayınlarını odağına alan Borderless oluşumunun da etkinlikte yer aldığını belirtti.

Turanlı, "Sanat ortamı, dünya sanat ortamından bağımsız değil. Küresel ölçekte özellikle orta ölçekli galeriler üzerinde ciddi bir baskı söz konusu. Galeriler, sanat ekosisteminin en görünür ama aynı zamanda en kırılgan aktörleri. Biz bu platformla bu aktörleri daha güçlü bir zemine taşımayı amaçlıyoruz. Geçmiş yıllarda fuar merkezli bir sanat piyasasının oluştuğunu, spekülatif koleksiyonerliğin öne çıktığını ve kısa vadeli planların ağırlık kazandığını gördük. Oysa kısa vadeli planlar, galerilerin uzun vadeli stratejiler üretmesini zorlaştırıyor. Uzun vadeli planlar yapamadığımızda ise yeni kuşaklara alan açmak ve piyasada güçlü bir şekilde var olmak mümkün olmuyor. Bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olmasıyla birlikte umuyorum ki, sanat piyasayı değil; piyasa sanatı takip etmeye başlayacak. Biz de bu sayede gençleşerek ve güçlenerek büyümeye devam edeceğiz" dedi.

'İMKANSIZ AŞK' SÖYLEŞİ PROGRAMI

Art Show: Galeriler Buluşması 2026 kapsamında ziyaretçilere açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek "İmkansız Aşk" söyleşi programı, güncel sanat dünyasının küresel ve yerel dinamiklerini tartışmaya açıyor. 14 Şubat Cumartesi günü ise Maxxi Müzesi eski direktörü, 10. İstanbul Bienali küratörü Hou Hanru ve İstanbul Bienali direktörü Kevser Güler'in katılımıyla gerçekleşecek "İmkansız Aşk: Sanat Ne Kadar Zor? Kültürel Popülizm Çağında Sanat, Kurumlar ve Direniş" başlıklı oturumla başlayacak. Spot Derneği kurucusu, koleksiyoner Tansa Mermerci ve koleksiyoner Yasemin Vargı Emirdağ, Merve Çağlar'ın moderatörlüğünde "İmkansız Aşk: Kadın Koleksiyonerler Sanat Sahnesini Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı panelde kadın koleksiyonerlerin alandaki rolüne odaklanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Sevim Sancaktar, Kübra Aycan Gelekçi ve Emre Erbirer "İmkansız Aşk: Örgütlenme Deneyimlerinde Kesişimsellik" başlıklı söyleşide bir araya gelecek. Program, Osman Erden ve Evrim Altuğ'un katılımıyla gerçekleşecek "İmkansız Aşk: Türkiye'de Sanat Eleştirisi" başlıklı konuşmayla tamamlanıyor.

KATILIMCI GALERİLER

"Ambidexter, Art On İstanbul, artSümer, Bosfor, BüroSarıgedik, C.A.M. Galeri, DİRİMART, EVİN, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev İstanbul, Galerist, KAIROS, Martch Art Project, MERKUR, OG Gallery, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pi Artworks, PİLEVNELİ, PİLOT, SANATORIUM, Simbart Projects, Galeri Siyah Beyaz, SanaMekan, The Pill, Versus Art Project, x-ist, Zilberman"

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

