Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

08.07.2023 18:10

Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, 'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kanserle mücadelede eden, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir entübe edilen usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

69 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

MFÖ grubunun üyesi usta sanatçı Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Üç kez kanseri yenen, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda entübe edilen Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti.

UĞUR'UN ÖLÜM HABERİNİ BAKAN KOCA DUYURDU

Özkan Uğur'un ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti - Son Dakika


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