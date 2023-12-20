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Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Usta Sayısı 720'ye Ulaştı - Son Dakika
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Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Usta Sayısı 720'ye Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Sanatçı Tanıtma Kartı'nı bu yıl 720 usta almaya hak kazandı. Kart sahibi sanatçılar, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere gönderilerek destekleniyor.

Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Usta Sayısı 720\'ye Ulaştı
20.12.2023 - 13:27,  Güncelleme: 13:35
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "Sanatçı Tanıtma Kartı"nı bu yıl, 720 usta almaya hak kazandı.

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun 2023 ikinci dönem çalışmaları tamamlandı.

Toplantıda geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, aşıklık-ozanlık, zakirlik, halk şairliği, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları ile geleneksel tiyatro sanatları alanında toplam 537 başvuru değerlendirildi.

Kurul toplantısında 364 usta, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazandı.

Haziran ayında gerçekleştirilen birinci dönem toplantısında da 356 ustaya sanatçı tanıtma kartı verilmişti.

Böylece, bu yıl 720 ustaya tanıtma kartı verilmiş oldu.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazanan yeni ustalarla, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı da 6 bin 339'a yükseldi.

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere gönderiliyorlar

Tanıtma kartı sahibi sanatçılar, tarihin ve kültürün aktarıcısı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor.

Böylelikle geleneksel sanatların tanınması, tanıtılması, aktarılması ve bunun sonucunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor.

Değerlendirme Kurullarına, icra ettiği sanat alanında belli bir olgunluğa erişmiş, sanatını aktarma yetkinliğine sahip, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabiliyor.

Sanatçı tanıtma kartına yönelik başvurular, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge" uyarınca nisan/mayıs dönemindeki değerlendirme kurulları için her yılın Ocak ve Şubat aylarında yapılıyor.

Ekim-kasım dönemindeki değerlendirme kurulları için ise başvurular, her yılın temmuz ve ağustos aylarında https://vatandas.ktb.gov.tr linki üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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