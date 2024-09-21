Sanatla Yanıt: \'Yüzyıllık Destan\' Mari\'de

Kültür Sanat

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Mari'de deniz üssü kurma girişimine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 'Yüzyıllık Destan' adlı tiyatro oyunu ile cevap verilecek. 'Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' mesajını içeren oyun, 1974'e kadar Türk köyü olan Mari'de (Tatlısu) pazartesi günü ücretsiz KKTC halkı ile buluşacak.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce GKRY ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile aldıkları karar ile 1974'e kadar Türk köyü olan Mari'ye deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin Mari'de deniz üssü kurma girişimine tepki göstermişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Mari'de (Tatlısu) sahnelenerek, Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulundu. KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ortak kararı sonucu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sanat yoluyla cevap verilecek.

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatroları'nın 'Yüzyıllık Destan' oyunu, 23 Eylül Pazartesi akşamı, saat 20.00'de, Tatlısu'da (Mari) sahnelenecek. Oyun, köy meydanında ücretsiz olarak KKTC halkı ile buluşacak. 'Yüzyıllık Destan Ateş' 25 Eylül Çarşamba günü ise Girne Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen GirneFest2024 tiyatro festivalinde, saat 21.00'de, Girne Amfi Tiyatro'da Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak. 'Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' mesajlarını içeren, Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyunlarda Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandıracak.