Sanatla Yanıt: 'Yüzyıllık Destan' Mari'de - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sanatla Yanıt: 'Yüzyıllık Destan' Mari'de

Sanatla Yanıt: \'Yüzyıllık Destan\' Mari\'de

'Yüzyıllık Destan' tiyatro oyunu, GKRY'nin deniz üssü girişimine Mari'de sanatla cevap verecek.

21.09.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Mari'de deniz üssü kurma girişimine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 'Yüzyıllık Destan' adlı tiyatro oyunu ile cevap verilecek. 'Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' mesajını içeren oyun, 1974'e kadar Türk köyü olan Mari'de (Tatlısu) pazartesi günü ücretsiz KKTC halkı ile buluşacak.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce GKRY ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile aldıkları karar ile 1974'e kadar Türk köyü olan Mari'ye deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin Mari'de deniz üssü kurma girişimine tepki göstermişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Mari'de (Tatlısu) sahnelenerek, Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulundu. KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ortak kararı sonucu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sanat yoluyla cevap verilecek.

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatroları'nın 'Yüzyıllık Destan' oyunu, 23 Eylül Pazartesi akşamı, saat 20.00'de, Tatlısu'da (Mari) sahnelenecek. Oyun, köy meydanında ücretsiz olarak KKTC halkı ile buluşacak. 'Yüzyıllık Destan Ateş' 25 Eylül Çarşamba günü ise Girne Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen GirneFest2024 tiyatro festivalinde, saat 21.00'de, Girne Amfi Tiyatro'da Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak. 'Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' mesajlarını içeren, Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyunlarda Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandıracak.

Kaynak: DHA

Devlet Tiyatroları, Güney Kıbrıs, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Kıbrıs, Destan, Sanat, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatla Yanıt: 'Yüzyıllık Destan' Mari'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
21:48 Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP’nin adayı olmazsa imza toplayabilir Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 15:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sanatla Yanıt: 'Yüzyıllık Destan' Mari'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement