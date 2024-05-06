Sancaktepe'de 'Hıdırellez Bayramı' coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sancaktepe'de 'Hıdırellez Bayramı' coşkuyla kutlandı

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Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada baharın gelişi olarak kutlanan ve 'Bahar Bayramı' olarak da anılan Hıdırellez, Sancaktepe'de coşku içinde kutlandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Etkinlikte çuval yarışı, mendil kapmaca, ağızda yumurta taşıma, uçurtma şenliği gibi birçok etkinlik yapılarak yediden yetmişe herkes doyasıya eğlendi.

06.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:35
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Sancaktepe'de 'Hıdırellez Bayramı' coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada baharın gelişi olarak kutlanan ve 'Bahar Bayramı' olarak da anılan Hıdırellez, Sancaktepe'de coşku içinde kutlandı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Etkinlikte çuval yarışı, mendil kapmaca, ağızda yumurta taşıma, uçurtma şenliği gibi birçok etkinlik yapılarak yediden yetmişe herkes doyasıya eğlendi. Hıdırellez etkinliğine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra, Sancaktepe İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, CHP İlçe Başkanı Emre Yılmaz, Sancaktepe Belediye Meclis Başkanı İlknur Ünlü, Sancaktepe CHP Meclis Üyeleri, muhtarlar ve tüm Sancaktepe halkı katıldı. Hıdırellez Şenliği, Başkan Alper Yeğin'in ateşi yakmasıyla başlarken, çocuklar ve aileleri çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi, bazı vatandaşlar yanan ateşin üzerinden atladı.

Hıdırellez şenliğinde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Biz de baharı coşkuyla karşılıyoruz. Uzun yıllardır bu bölgede yapılmayan bir etkinliği yapıyoruz. Hıdırellez şenlikleri. Özellikle Sancaktepe'nin bütün bölgelerinden komşularımız burada. Paşaköy'de yapılmasının bir anlamı var çünkü yıllar önce geleneklerine uygun olarak Paşaköy'ümüzde yapılıyordu. Tekrar bir geleneği yerine getireceğiz" dedi.

"Hıdırellez, baharın gelişini müjdeler"

Başkan Yeğin, "Bizim bu etkinliği yapmamızda en büyük pay sahibi, emek sahibi, fikir sahibi olan Paşaköy muhtarımıza teşekkürü borç biliyorum. Bizi geçmişe götürdüğü için, sizlerle buluşmamıza vesile olduğu için kendisine teşekkür ederim. Başta Anadolu olmak üzere Balkanlar'da, Orta Asya'da Bahar karşılamak için yapılan bayramlar Hıdırellez bayramıdır. Saydığımız bu coğrafyaların kışları ağır geçer. Uzun geçer. ve doğa sanki bir daha hiç uyanamayacakmış gibidir. İnsanların umutlarından tükendiği bir anda derler ya her kışın sonu bahardır. Hıdırellez'de baharın gelişini müjdeler. Bu müjde öyle büyük bir müjdedir ki; baharla birlikte insanların umutlarını büyütür. Değişen doğa insanlara nimetler sunar. İnsanlar doğaya sunduğu bu nimetlerden dolayı minnetini gösterirler. Baharı karşılarken en güzel kıyafetlerini giyerek böyle renkli şenlikler yaparlar. Yemekler yapılır, birlikte yenilir, oyunlar oynanır. ve baharın gelmesiyle doğanın sunduğu nimetlerden dolayı dilekler için adaklar adanır" şeklinde konuştu.

"Gelenekleri yaşatmak için elimizden geleni yapacağız"

"Bugünden sonra da Hıdırellez Bayramı'nda sizlerle bir arada olup dualar etmeye devam edeceğiz" diyen Başkan Yeğin, "Bu topraklarda atalarımızdan emanet ne varsa yardımlaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi ve saygıyı, hoşgörüyü ve bütün değerleri yaşatmak için bir araya geleceğiz. Hıdırellez Bayramı'nda insanlar genellikle dilek tutarlar. ve bu dileklerini gül ağaçlarının altına saklarlar. veya denize atanlar da olur. Bizler de dileklerimizi tuttuk inşallah bugün de Hıdırellez gününde bizim de sizin de tutulan dileklerimiz kabul olur. Bugünün önemine uygun olarak kınalı kuzular getirilmiş. Gül fidanlarımız dikilmiş. Çömlekten dileklerin çekildiği, ateşten atlandığı, hayvanların kuzuların kına ile meralara salındığı pek çok yaygın gelenek var. Bunların bir kısmını ne yazık ki zamana yenildi. Ama yaşatmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Kutlamaların başlangıcında gündüz vakti çocuklarımızın eğlenceleri vardı. Çocuklarımızı mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımız bizim baharımız. Bahar gibi onlar da bizim umutlarımızı canlandırıyor. Bütün bayramlarda çocuklar gibi şen olmak dileğiyle. Hepinizin Hıdırellez Bayramını kutluyorum, sevgilerimi sunuyorum. Sancaktepelilerin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, hemşeriliğini yaşatmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Etkinlik hakkında konuşan Aslı Çetinkaya, "Bu etkinlik için Alper başkan'a teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik düzenledi. Ailecek buradayız. Ailecek katıldık. Çocukları şenlendirdiği gibi büyükleri de şenlendirdi. İyi ki Alper başkan. Haydar başkana teşekkür ederiz" dedi.

Sancaktepe\'de \'Hıdırellez Bayramı\' coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sancaktepe'de 'Hıdırellez Bayramı' coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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