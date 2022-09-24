SANCAKTEPE'DE YAZA VEDA KONSERLERİ BAŞLADI

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaza veda' konserleri başladı. 23-25 Eylül tarihleri arasında devam edecek etkinliklerin ilk gününde Ece Munay, İkilem ve Ziynet Sali sahne aldı.

Sancaktepe Belediye Meydanı'nda gerçekleşen konserler ile birbirinden değerli isimlerin vatandaşlarla buluşturulması amaçlanan etkinlikte, 3 gün sürecek yaza veda konserlerinin başlangıcı dün akşam yapıldı. Ece Munay, İkilem ve Ziynet Sali'nin sevenleriyle buluştuğu gecede vatandaşlar da birbirinden farklı şarkılara eşlik ederek, eğlencenin tadını çıkardı.

'BİZ ÇOK GENÇ, KIPIR KIPIR BİR İLÇEYİZ, İSTANBUL'A DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

3 gün sürecek olan yaza veda konserleri ile Sancaktepe'li vatandaşların müziğin ve eğlencenin tadına varacağını vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü 'Biliyorsunuz geçen sene size seneye diğer konserlerimize devam edeceğiz diye söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Ben bu coşkulu kalabalığa ve Ece Munay kardeşimize geldiği için teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca sizlerle burada 'Yaza veda' konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli sanatçılarımız gelecek, hepinizi bekliyoruz. Bugün bu serin havaya rağmen gençlerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Bu yüzden gençlere bir kere daha 'Kendinizi alkışlayın' diyorum. Sancaktepe sanatın, eğitimin, kültürün ve sporun başkenti olmaya devam edecek. Biz çok genç, kıpır kıpır bir ilçeyiz, İstanbul'a değer katmaya devam edeceğiz? dedi.

24 Eylül Cumartesi Motive ve Murat Dalkılıç, 25 Eylül Pazar günü ise Elif Buse Doğan ve Ekin Uzunlar Sancaktepe'de yaşayan müzikseverlerle bir araya gelecek.