Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Daha sonra yerleşkedeki camilerde namaz kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.