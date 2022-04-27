Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi

27.04.2022 23:48

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Daha sonra yerleşkedeki camilerde namaz kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi

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Kahramanmaraş, Kadir Gecesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


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