Şanlıurfa'da Turizm Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Turizm Yoğunluğu Artıyor

Şanlıurfa\'da Turizm Yoğunluğu Artıyor

Göbeklitepe ve Balıklıgöl gibi tarihi alanlarla Şanlıurfa, ilkbaharda ziyaretçi akınına uğruyor.

16.05.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" ile Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl gibi önemli tarihi alanlara sahip Şanlıurfa'da, ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında gösterilen Şanlıurfa, ilkbahar döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Turizm acentelerinin ilk önerdiği yerler arasında bulunan kentte, hafta sonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın birleşmesiyle 3 güne çıkan tatille otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti gibi kentle özdeşleşmiş alanları görme fırsatı buluyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buluyor.

"Bu hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa'da turizm hareketliliğinin bahar ayıyla "çiçek açtığını", mart ayında başlayan turizm hareketliliğinin mayıs ayında yoğunluğunu artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içerisinde Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin ikinci, Arkeoloji Müzesi'nin ise dokuzuncu sırada yer aldığını hatırlatan Aslan, hızını kesmeden devam eden rezervasyonların haziran ayı sonuna kadar devam ettiğini aktardı.

Aslan, turizm noktasında olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayıyla birlikte başlayan otellerdeki yoğunluğumuz mayıs ayıyla en üst seviyeye çıkmış durumda. Özellikle bu hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Mayıs ayını genel anlamda yüzde 90 üzeri bir dolulukla kapatmış olacağız ve bu doluluk oranları haziran ayının sonuna kadar da devam edecek. Göbeklitepe veya müzelerimiz sadece Şanlıurfa turizmini etkilemiyor olumlu anlamda. Bölgeyi, hatta gelecek yıllarda da Türkiye kültürel turizmini etkileyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında kazıların devam ettiğini anlatan Aslan, kentteki yatak kapasitelerinin arttırılması noktasında yeni yatırımların bulunduğunu ifade etti.

Kalacak yer bulmakta zorluk yaşanıyor

Kentteki bir otelin genel müdürü Siyami Yorulmaz da ilkbahar ile birlikte kentte konaklamak isteyen ziyaretçilerin sayısının arttığına işaret etti.

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kente gelmek isteyen kişilerin yer bulmakta zorlandığını ifade eden Yorulmaz, "Yerli ve yabancı turistlerden yoğun talep var. Göbeklitepe ve Karahantepe'nin Şanlıurfa'da 10 yıllık süreçte çok büyük bir trend yakalayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Çoban da kentte Ramazan Bayramı ile başlayan yoğunluğun artarak devam ettiğini ve bu dönemde de zirveye ulaştığını dile getirdi.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçilerin kente geldiğini aktaran Çoban, "Türkiye'nin dört bir tarafından Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu'dan Türkiye'nin neredeyse bütün bölgelerinden şu anda Şanlıurfamıza büyük bir teveccüh var. Özellikle Taştepeler Projesi' kapsamında Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Sefer Tepe, Çakmak Tepe'den dolayı insanların çokça bir ilgisi var. Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini, sıra gecesini, tatlılarını deneyimlemek için insanlar akın akın Şanlıurfa'ya geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Gastronomi, Kültür, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Turizm Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Rusya-Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya vardı
Rusya-Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya vardı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:47:39. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Turizm Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.