Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sefa'nın Berberdeki Neşesi

21.03.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu Sefa, berber salonunda çalışarak neşe ve mutluluk katıyor, herkesi sevindiriyor.

Adana'da yaşayan Down sendromlu 28 yaşındaki Sefa Oğuzhan Bulut, 5 yıldan bu yana çalıştığı berber salonuna hem azmi hem de güler yüzüyle neşe katıyor.

Meral ve Ahmet Bulut çiftinin altıncı çocuğu olan Sefa, Down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Sefa Oğuzhan Bulut, ailesinin desteğiyle yaklaşık 5 yıl önce Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir berber salonunda işe başladı.

Bulut, haftanın belirli günlerinde çalıştığı iş yerinde müşterileri karşılamadan saç yıkamaya ve yüz bakımına kadar birçok görevi yerine getiriyor.

Çalışkanlığıyla iş arkadaşlarının takdirini, güler yüzüyle de müşterilerin sevgisini kazanan Bulut, berber salonuna neşe katıyor.

"Sefa geldiği günden beri çok mutlu ve neşeliyiz"

Sefa Oğuzhan Bulut, AA muhabirine, işini çok sevdiğini söyledi.

Evde boş oturmak yerine berber salonunda hem güzel vakit geçirdiğini hem de para kazandığını anlatan Bulut, "Çalışmayı seviyorum. Dükkanı açıyorum, herkes geliyor, tıraş yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Temizlik ve kahve yapıyorum. Müşterilerle sohbet ediyorum. Çalışmak güzel, harçlığımı kazanıyorum." diye konuştu.

İşletme sahibi Murat Ciylan da Sefa'nın kendilerine moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sefa'nın iş yerine ayrı bir renk kattığını ifade eden Ciylan, şöyle konuştu:

"Sefa geldiği günden beri çok mutlu ve neşeliyiz. Sefa'nın gelen müşterilerimizle ilgisi, alakası ve ikramları müşterilerimizi çok mutlu ediyor, memnun oluyorlar. Sefa da bu durumdan mutlu oluyor. Sefa'nın bizim yanımızda çalışmasından dolayı mutluyuz."

Müşterilerden Mesut Öz de Sefa sayesinde berberde keyifli vakit geçirdiğini anlattı.

Sefa'nın güler yüzlü olduğunu ve etrafına neşe kattığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"Sefa, sevgi dolu, kalbinde kötülük olmayan, çok düzgün bir kardeşimiz. Burada bize çay servisi yapar, işlere yardımcı olur, koşturur. Elinden geldiğince çaba harcar. Herkes çok sever ve takdir eder. Down sendromlu bireylerin sosyal ve ticari hayatın içinde olmasını destekliyoruz. Onları bu hayatın içinde gördükçe çok mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
İran’ın vurduğu 3 ülkeden dev silah anlaşması İran'ın vurduğu 3 ülkeden dev silah anlaşması

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:27
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 12:31:32. #7.12#
SON DAKİKA: Sefa'nın Berberdeki Neşesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.