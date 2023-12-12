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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Sancaktepe'de gösterildi - Son Dakika
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Sancaktepe'de gösterildi

Batman'da 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi, Sancaktepe'de gösterildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın\'ın hayatını anlatan film Sancaktepe\'de gösterildi
12.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 12:55
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Batman'da 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi, Sancaktepe'de gösterildi. Öğretmen ve öğrencilerin izlediği filmin gösterimine Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da katıldı. Film gösterimi öncesi konuşan Yalçın, "Şehit olan öğretmenlerimizin aileleri olarak bizlerin hayalleri vardı. Maalesef bir saldırı sonucunda bu hayaller yerle bir oldu" dedi.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen galaya izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Filmi izlemeye gelenler arasında İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Filmi gösteriminin yapıldığı Sancaktepe Sahnesi'nin girişine anı defteri konuldu. Film izlemeye gelenler o anı defterine Aybüke Yalçın'a yönelik duygu ve düşüncelerini yazdı. Gösterimden önce Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'a o anı defterini ve belediye bünyesinde ders veren öğretmenlerin bağlamasını hediye etti. Aynı zamanda sahnede Aybüke Yalçın köşesi oluşturuldu. Filmden önce öğrenciler, 'Hep var olacaksınız öğretmenim' ve Aybüke olup Erenler yetiştieceğiz' pankartı açtı.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİN FİLMLER ÖNEMLİ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu akşam hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Şehit öğretmen Aybüke kızımızı anmak adına yapılan filmi izleyeceğiz. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu filmi izleteceğimize dair söz vermiştik. Bine yakın öğretmen ve öğrencilerimizle Aybüke kızımızı bir kez daha anacağız. Onun hayatını, fedakarlıklarını anlayacağız. Filmi büyük bir duygu seli içerisinde izleyeceğiz. Aybüke'nin babası, akrabaları burada bizi kırmayıp geldiler. Her şehit ailesine gittiğimde çok acılı olduklarını, unutamadıklarını görüyorum ancak gururlular da. Devletimizin şehitlerimize sarılışını, sahip çıkışını yakından gören, uygulayan bir yönetici olarak çok gururluyum. Onlar vatanımız için canını feda ettiler bizler de her birine sahip çıkmak, unutmamak, unutturmamak için filmlerin, kitapların, türkülerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

YALÇIN: ACI İÇİNDE OLDUĞUMUZU SANMASINLAR DİYE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ise "Çocuğumuzu 6 yıl önce bir terör saldırısında kaybettik. Ülkemizde 200'e yakın şehit öğretmen var. Film onları temsil ediyor. Bütün öğretmenlerimizin ne zorluklarla nasıl fedakarlıklarla var olmaya çalıştıklarının bir göstergesidir. Bir yönüyle de terörün acı yanının gösterilmesi, ülkenin sahipsiz olmadığının işlenmesi filmden çıkarılması gereken önemli mesajlardan biridir. Teröre yardım edenler, destek çıkanlar herhalde bu ülkenin sahipsiz olmadığının farkındadır. Şehit olan öğretmenlerimizin aileleri olarak bizlerin hayalleri vardı. Maalesef bir saldırı sonucunda bu hayaller yerle bir oldu. Tabi bu da toplumda farklı düşüncelere, çöküntülere neden oluyor. Mümkün olduğu kadar üzülmemeye ve ayakta durmaya çalışıyoruz ki bunlar bizim acı içinde olduğumuzu sanmasınlar. Türk milleti her zaman bulunduğu coğrafyada kuvvetlidir, kuvvetli olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Sancaktepe'de gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Sancaktepe'de gösterildi - Son Dakika
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