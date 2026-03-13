Selahaddin Eyyubi Camisi Ramazan'da Açılıyor - Son Dakika
Selahaddin Eyyubi Camisi Ramazan'da Açılıyor

Selahaddin Eyyubi Camisi Ramazan\'da Açılıyor
13.03.2026 12:01
Şanlıurfa'daki Selahaddin Eyyubi Camisi, restorasyon sonrası Ramazan Bayramı'nda ibadete açılacak.

İnanç turizmi merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Selahaddin Eyyubi Camisi, tamamlanan çalışmaların ardından Ramazan Bayramı'nda ibadete açılacak.

Eyyübiye ilçesinde 457 yılında Piskopos Nona tarafından yaptırılan Vaftizci Yahya Kilisesi'nin üzerine 19'uncu yüzyıl başlarında yeniden inşa edilen ibadethane, bir süre Aziz Johannes Prodromos Addai Kilisesi olarak hizmet verdi.

Uzun yıllar metruk durumda kalan ve bir ara elektrik santrali olarak da kullanılan tarihi yapı, 28 Mayıs 1993'te gerçekleştirilen onarımın ardından camiye dönüştürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki ve korumasındaki camide, titizlikle yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Son hazırlıkları yapılan cami, bayram namazında yeniden cemaatiyle buluşacak.

Yüzyılların izini bir arada taşıyan asırlık yapı, kiliseden camiye uzanan geçmişi ve ayakta duran mimarisiyle kentin tarih yolculuğuna da ışık tutuyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Alpay, AA muhabirine, tarihe tanıklık eden eserlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Camideki deprem izlerinin silinerek aslına uygun restore edilmesi için teknik çalışmalar yapıldığını belirten Alpay, yapıda Koruma Kurulu onaylı jeoradar tarama, restüsyon, röleve ve restorasyon çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Hassas bir restorasyon süreci yürütüldü

Camideki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Camide depremden kaynaklı üst örtüde açılmalar meydana gelmişti. Aynı zamanda caminin batı duvarı yaklaşık 20 santimetre batıya doğru açılmıştı. Biz bu yapıda kısmi bir söküm yaptık. Orayı tekrardan taşla onardık. Yapımızda üst örtüde güçlendirme imalatları yapılarak üst örtü şu an tamamlandı. Caminin tonoz kısmının sıvaları yapıldı. Onun dışında ahşap kısımlarının hepsi yenilendi. Ahşap döşememiz yapıldı. Halı imalatları tamamlandı."

Üç yıl boyunca camimizdeki imalatlardan özellikle bizi en çok yoran duvar enjeksiyonu uygulamalarıydı. Aslına uygun hidrolik kireç enjeksiyonuyla yapılan bu imalatlar, havanın soğuk olduğu özellikle 5 derecenin altındaki don riski olan durumlarda yapılmadı. Süreci uzatan kısımlardan biri buydu. Onun dışında caminin üst örtüsündeki güçlendirme imalatlarıyla uğraşıldı. Camimizde bütün derz imalatları tamamlanmış olup cephe temizlikleri hepsi yapıldı. Şu an aydınlatmada sona gelinmiş durumda. Cami, bayram namazıyla beraber ibadete açılacaktır."

Alpay, caminin müştemilat kısmının da çelik gergiler ile güçlendirildiğini, abdest alma bölümünün yenilendiğini ve bahçe kısmı peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

