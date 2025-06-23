Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama - Son Dakika
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Kültür Sanat

Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama

Selimiye Camisi\'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama
23.06.2025 16:22
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde süren restorasyon çalışmalarına ilişkin, "UNESCO'nun kriterleri var; o kriterlere göre yapılıyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde süren restorasyon çalışmalarına ilişkin, "UNESCO'nun kriterleri var; o kriterlere göre yapılıyor. Zaten restorasyonun bu kadar uzun sürmesinin nedeni de UNESCO'ya, uzmanlarımıza sorulup, çok kıymetli hocalarımız tarafından inanılmaz titiz bir çalışma yürütülüyor. Çok güzel, hak ettiği bir şekilde ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiriliyor" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da geçen ekim ayında tamamlandı.

'VARLIĞIN STATÜSÜNÜ RİSKE SOKABİLİR'

Diğer yandan tarihi camide devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama yapan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), ana kubbede devam eden 18'inci yüzyıla ait kalem işlerine dikkati çekti. Açıklamada, söz konusu kalem işlerinin kaldırılıp yeniden yorumlanmasını öngören yeni çalışmanın yapıya zarar vereceğini belirtilerek, "UNESCO Dünya Miras Listesi çerçevesinde Üstün Evrensel Değer'e zarar verecek müdahaleler varlığın statüsünü riske sokabilir" ifadelerine yer verildi.

'UNESCO KRİTERLERİNE UYGUN RESTORASYON YAPILIYOR'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Camisi'nde UNESCO yetkilileri ve alanında uzman akademisyenlerle titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "UNESCO'dan çıkarılması söz konusu olamaz. O, dünyanın mirası. Türk-İslam mimarisinin başyapıtı. Edirnelilerin olduğu kadar tüm Türkiye'nin, artık Dünya Mirası Listesi olduğu için de bütün dünyanın. Onun için de UNESCO'nun kriterleri var; o kriterlere göre yapılıyor. Zaten restorasyonun bu kadar uzun sürmesinin nedeni de UNESCO'ya, uzmanlarımıza sorulup, çok kıymetli hocalarımız tarafından inanılmaz titiz bir çalışma yürütülüyor. Çok güzel, hak ettiği bir şekilde ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiriliyor. 600 yıllık bir eser; inşallah en az 600 yıl daha gelecek jenerasyonlara taşıyacağız. Bu restorasyon, yaklaşık 100 yılını kurtaracak. Çok ince çalışmalar yürütülüyor. UNESCO Dünya Mirası'nda olduğu için bu işin bir parçası. UNESCO listesinden çıkarılması gibi bir şey söz konusu değil. UNESCO ile birlikte hareket edilerek restorasyon devam ediyor" dedi.

'SONBAHARDA AÇILIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla planlanan açılış töreni için eylül veya ekim aylarını işaret eden Aksal, "Bunlar çok ince işler, uzmanların görüşü gerektiği için; inşaatla, restorasyonla ilgili kısımlar tamamlandılar. Şu anda yapılan kalem işleri; kalem işlerinde de Anıtlar Kurulu2nun görüşü gerekiyor, UNESCO'nun görüşü gerekiyor, bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmış hocalarımızın görüşleri gerekiyor. Onun için bu biraz zaman alıyor. Herhalde sonbaharda açılır. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılışa gelecek. Şu anda Edirne'miz sessiz, sakin, sıcak. İnşallah sonbaharda eylül, ekim aylarıyla birlikte Selimiye'yi tekrardan ibadete açarız. Zaten tamamen kapatmamıştık ama muhteşem bir şekilde tüm görkemiyle hem Edirneliler hem de dışarıdan gelen turistlerin büyük bir kısmı Selimiye'yi görmek istiyorlar. Onun için hepimizin kullanımına eylül, ekim gibi açılır diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama - Son Dakika

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