Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti - Son Dakika
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Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti

01.08.2022 10:46

Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti 3 bin öğrenci Ankara, Afyon, Kütahya, Bilecik, Çanakkale'nin tarihi yerlerini gezdi Valilik Personeli Engin Beyce;

Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti

3 bin öğrenci Ankara, Afyon, Kütahya, Bilecik, Çanakkale'nin tarihi yerlerini gezdi

Valilik Personeli Engin Beyce;

" Toplamda 3 bin kadar öğrencimizi bu bölgeler hakkında bilgi verdik"

BİLECİK - Bilecik'e bir proje kapsamında gelen 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi tarihi yerleri gezerken, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine hayran kaldılar.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine Ankara, Afyon, Kütahya, Bilecik, Çanakkale Kültür Gezisi kapsamında 4'üncü durakları Bilecik oldu. Yaklaşık 3 bin öğrenci ilk olarak Bozüyük'te bulunan Metristepe, İntikam Tepe ve İnönü Şehitliği gezdi. Burada İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeli Ömer Özdemir tarafından öğrencilere bölge ve 1. ve 2. İnönü Savaşlarının yaşandığı tepeler hakkında bilgi verdi. Ardından Söğüt'e geçerek Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakıh türbelerini ziyaret eden geçen öğrenciler, burada bol bol dua ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Heyet son olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devlerini manevi kurucu olan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine geldi. Burada 3 bin öğrenciye yerleşke hakkında Valilik Personeli Engin Beyce ve Bilecik Belediyesine bağlı görevli rehber Ertuğrul Gündüz tarafından bilgi verildi. Öğrenciler burada türbede bol bol dua ederek, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin gezdiler. Öğrenciler gezinin son ayağı olan Çanakkale'ye hareket ettiler.

"Toplamda 3 bin öğrencimizi bu bölgeler hakkında bilgi verdik"

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Valilik Personeli Engin Beyce, "Şeyh Edebali Hazretlerinin mefhum bulunduğu alanda gelen öğrencilerimizi burada ağırlamanın mutluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerimiz Ankara, Afyon, Kütahya, Bilecik, Çanakkale'ye düzenledikleri bir proje kapsamında bugün Bilecik'te ağırladık kendilerini. Toplamda 3 bin kadar öğrencimizi bu bölgelerde, Bilecik Şeyh Edebali Hazretlerini, Ertuğrul Gazi'yi, Bozüyük Şehitliklerimize ziyaret gerçekleştirdiler. Bugünde burada tarihi ve kültürel bilgiler vererek Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret ettiler, Osmanlı Padişahları Tarihi Şeridini ziyaret ettiler" dedi.

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Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Jandarma, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti - Son Dakika

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