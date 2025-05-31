Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

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Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına uydular
31.05.2025 14:38
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Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına uydular
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara bırakma çağrısına uyan Yozgat'ın merkeze ağlı Haydarbeyli köyü sakinleri 2015 yılında sigarayı bıraktı. Köylüler 10 yıldır oluşturdukları dumansız hava sahasıyla dışarıdan gelenlere de örnek oluyor. Muhtar, "Yaklaşık 180-200 kişinin yaşadığı bu köyde kimsenin sigara içmemesi, bizi gururlandırıyor" dedi.

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbetli köyünde 10 yıldır kimse sigara içmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma çağrısı üzerine 2015'te harekete geçen köylüler, o tarihten bu yana sigaradan uzak yaşam sürüyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyün sokaklarında, evlerde ve kıraathanelerde sigara içilmiyor. Kararlı duruşuyla "sigara içilmeyen köy" olarak anılan Haydarbeyli'de bu bağımlılığın yerini yürüyüşler, sohbetler ve birlikte zaman geçirilen temiz ortamlar aldı.

Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

"İNŞALLAH KÖYÜMÜZ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUR"

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan, ziyarette bulunduğu Haydarbeyli köyünün gösterdiği toplumsal iradenin Türkiye için örnek olduğunu söyledi. Bu kararlılığın yurt genelinde yaygınlaşmasını temenni eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türkiye genelinde bağımsızlık seferberliği ilan edildi. Biz de bu köyün sigara bıraktığını duyduğumuzda hem tebrik etmek hem de Yeşilay'ın faaliyetlerinden bahsetmek için köyümüzü ziyaret ettik. Yozgat'ımızda böyle bir köyün olması, bizi gururlandırdı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Genci yaşlısı, hepsinin bir anda sigaraya, zararlı maddelere karşı beraber hareket etmeleri, bizleri çok mutlu etti. İnşallah köyümüz tüm Türkiye'ye örnek olur"

Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca da Haydarbeyli köyü sakinlerinin yıllar önce sigarayı bırakmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, YEDAM'ın çalışmalarını anlatıp yeniden başlamamaları adına bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

"ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA UYARAK SİGARAYI BIRAKTIK"

Muhtar Recep Uğurlu da "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sigarayı bıraktık. Artık 'sigara içilmeyen köy' olarak anılıyor. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Köye gelen misafirlere de örnek oluyoruz. Köyümüzde sigara içilmediğini anlatıyor, sokaklarda izmarit dahi bulunmadığını gösteriyoruz. Yaklaşık 180-200 kişinin yaşadığı bu köyde kimsenin sigara içmemesi, bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Köyün imamı Murat Yasin Konuk da sigarayla mücadele eden kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, cami avlusunda toplanan vatandaşlarla sohbet ettiklerini, kimsenin sigara kullanmadığını belirtti. Konuk, bağımlılıkla mücadelede köyün örnek hale geldiğine dikkati çekti.

Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

20 YILLIK ALIŞKANLIKLARINA SON VERDİLER

Köy sakinlerinden Hacıgül Karadavut da 20 yıl boyunca sigara içtiğini ancak alınan kararla bu alışkanlığa son verdiğini söyledi. Sigaranın bırakılmasıyla yaşadığı sağlık sorunlarının azaldığını, maddi ve manevi olarak daha iyi hissettiğini anlatan Karadavut, bunu herkese tavsiye etti. Mahir Oran da Ankara'da yaşarken 20 yıl boyunca kullandığı sigarayı köye döndükten sonra sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını söyledi. Çocuklarını da sigara içmemeleri yönünde uyardığını anlatan Oran, köye gelen misafirlerin de kurallara saygı gösterip sokakta sigara içmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seref Karabacak:
    köyde 10 kişi var zaten 2 1 Yanıtla
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