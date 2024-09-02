Kültür Sanat

Silifke'de festival coşkusu

Bu yıl 51.'si düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin açılışında, Yörüklerin at ve develerle gerçekleştirdiği kortej geçişi büyük ilgi gördü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 51.'si düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali', bir birinden farklı etkinliklerle başladı.

Festival kapsamında Atatürk Caddesi üzerinde festival yürüyüşü düzenlendi. Bando eşliğinde develer ve atlarla yapılan festival yürüyüşünde Yörük kültürü tanıtıldı. Yörüklerin at ve develerle gerçekleştirdiği kortej geçişi büyük ilgi gördü

FEstivalin açıLış programında, yurtdışından gelen Makedonya, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Silifke, Mut ve Gaziantep Halkoyunları gurupları gösteriler sundu. Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.

"Seçildiğim ilk yıl 41.'sini yapmıştık, şimdi 51.'sini yapıyoruz. Darısı artık 61.'sini yapmaya" diyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 300 misafirimiz geldi. Sadece konserlerimiz yok. 6 gün boyunca çok değişik etkinliklerimiz olacak. Resim sergileri açıldı, halk oyunları gurupları festival süresince gösteriler yapacak. Futbol, satranç turnuvaları, batırık ve yoğurt yarışması, paramotor gösterisi, çocuk etkinlikleri, bisiklet kriteryumu ve amatör ses yarışmaları gibi çok sayıda etkinlikte bir arada olacağız" dedi.

Emir Can İğrek Silifke'de sevenleriyle buluştu

Ünlü sanatçı Emir Can İğrek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin akşam programında sevenleriyle buluştu. Seslendirdiği eserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, 2 saat sahnede kaldı. 'Parti iptal' isimli albümünü dinleyicilerle buluşturan ünlü şarkıcı, albümde yer alan şarkıları da birer birer seslendirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş da İğrek'in şarkılarına eşlik etti.

Konser arasında sahneye çıkan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ünlü şarkıcı ve ekibine hediyeler takdim etti.