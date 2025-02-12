Sinema Sektörüne 2025 Yılında 478 Milyon TL Destek

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, 2024 yılında sinema sektörüne sağladığı 381 milyon TL hibe desteğini, 2025 yılında 478 milyon 500 bin TL'ye çıkardı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Bu yüzyıl sinema yüzyılı. Bizim güçlü bir ülke olabilmemiz için güçlü içerik üreticisi olmamız lazım, güçlü sinema üretmemiz lazım" dedi.

Sinema Genel Müdürlüğü, 2024 yılında 156 projeye 256 milyon TL, 'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 108 sinema salonu işletmesine 28 milyon TL, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen 140 kültürel ve sanatsal etkinliğe 97 milyon TL destek sağlayarak toplamda sinema sektörüne 381 milyon TL destek sağladı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sektöre farklı projelerde sağladıkları destekleri geçen yıla göre önemli oranda artırdıklarını, sinema sektörüne sağladıkları maddi desteklerin yanı sıra yeni düzenlemelerle de sektör çalışanlarının işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Güven, 7 Şubat 2025 tarihli ve 32806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik' ile destek başvurularındaki bazı sorunlara yönelik çözümler getirilirken ayrıca sinema sektöründeki üretimi artırmayı hedefleyen yeni değişikliklerin de yürürlüğe girdiğini söyledi. Sektördeki sorunlara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Güven, "Sinema Genel Müdürlüğü, destekleyici bir kurum. Aynı zamanda düzenlemeler de yapıyoruz. Düzenlemeler genellikle sinemacıların işini kolaylaştırmak üzerine kurulu. 20 yıldır devam eden çalışmalar var. 20 yıllık Sinema Genel Müdürlüğü desteklerine baktığımızda hem sinema filmlerinin üretiminin arttığını hem de uluslararası festivallerde başarılar kazandığını görüyoruz" dedi.

Güven, sinema sektörüne sağlayacakları hibe desteğini 2025 yılında 478 milyon 445 bin TL'ye çıkardıklarını ifade ederek, "Yine aynı mantıkla uzun metraj filmlere, ilk filmini çeken yönetmen arkadaşlarımıza, belgeselcilere, kısa filmcilere hepsine destek vereceğiz. Festivallere destek vereceğiz, salonlarımıza destek vereceğiz. ve inşallah 2025 yılında da biz üretim tarafında elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince, bütçemiz oranında sinema filmlerimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.

'BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ'

Müdürlük olarak sağladıkları desteklerin yanı sıra sektöre yönelik belirli düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerini dile getiren Güven, "Bizim makro bir hedefimiz var, o da sinemacıların işini kolaylaştırmak. Dolayısıyla sinemacılarımız tabii çok bürokrasiyle de uğraşıyorlar. Bir metaforla anlatmak istiyorum yaptığımız küçük değişiklikleri; Biz böyle büyük dağları yerinden oynatmıyoruz. Bir dağı aşmak için o dağın büyüklüğünden daha kötüsü ayakkabınızdaki çakıl taşıdır. Eğer ayaklarınızda taşlar varsa o dağa tırmanamazsınız. Biz yaptığımız küçük değişikliklerle sinemacıların ayakkabılarının içindeki çakıl taşlarını çıkarıyoruz ki daha iyi rekabet edebilsinler uluslararası arenalarda. Şimdi yeni bir değişiklik yaptık. İnşallah 2025 yılında sinemacı arkadaşların şikayet ettiği, onların enerjisini tüketen, onları yoran bütün bürokratik engelleri ortadan kaldıracağız. Biz sektör temsilcileriyle ve meslek birlikleriyle çok yoğun bir iletişim halindeyiz. Bazen biz bürokraside çok enerji kaybediyoruz. Aslında çok uğraşmamamız gereken, sinemacılar olarak söylüyorum, bazı işlere olduğundan daha büyük zaman harcıyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız inşallah. Başvurudaki şartlarımızı biraz daha esneteceğiz. Herkes başvurabilecek. Başka ülkelerden gelen yapımcılar eğer yanlarına pay olarak Türk yapımcıyı da yanına alırsa, biz onları da destekliyoruz. Düzenlemelerimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ İÇERİKLER ÜRETMEK ZORUNDAYIZ'

Uluslararası arenada sinema içeriğinin önem arz ettiğini ifade eden Güven, "İçerik bizim zannettiğimizden çok daha önemlidir. Değerlerimiz açısından da önemlidir. Gücümüz açısından da önemlidir. Bu yüzyıl, sinema yüzyılı. Bizim güçlü bir ülke olabilmemiz için güçlü içerik üreticisi olmamız lazım. Güçlü sinema üretmemiz lazım. Ben bunu anlatmakta güçlük çekiyordum; ama geçen gün çok güzel bir söz duydum. Şöyle diyor söz; içerik kiminse çocuklar onundur. Yani biz kendi geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkmak istiyorsak bugün çok iyi içerikler üretmek zorundayız. Rakiplerimizin karşısına o içerikleri koymak zorundayız. Bunun için de Sinema Genel Müdürlüğü'nün üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Biz bu içerik üretimi için daha büyük destekler vermek zorundayız, büyümek zorundayız, desteklerimizi büyütmek zorundayız. Daha çok film çekmek ve çektirmek zorundayız" dedi.