Sinop'ta İlk Keten Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sinop'ta İlk Keten Müzesi Açıldı

Sinop'ta açılan Türkiye'nin ilk Keten Müzesi, keten kültürünü yaşatıyor ve ziyaretçileri ağırlıyor.

31.10.2024 22:58
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Sinop'un keten kültürü, Türkiye'nin ilk keten müzesinde yaşatılıyor

SİNOP - Sinop'ta nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan keten kültürü, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Keten Müzesi'nde koruma altına alınarak yaşatılıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Sinop'a kazandırılan Keten Müzesi, geçmişi yüzyıllara dayanan keten kültürünü günümüze taşıyor. Yakın zamanda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan müzede, keten bitkisi, tohumu, ketenin ipe dönüşümü, keten dokuma tezgahları ve keten tekstil ürünleri üretimine ilişkin ketenin geçmişten günümüze kadar uzanan hikayesi sergileniyor. Sinop İl Özel İdaresi'nin yararlanıcısı olduğu "Sinop Keten Müzesi" projesine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle, 19. yüzyılda inşa edilen ve yıkılmak üzere olan tarihi Kuş Üzümü Konağı restore edilerek Türkiye'nin ilk keten müzesi olarak turizme kazandırıldı. Proje sayesinde Sinop keteni, nesilden nesile aktarılan kültürel değer olarak, yeni bir turizm unsuruna dönüştürüldü.

Yerli turistlerin merakını cezbeden müzeye, yurt dışından gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan Sinop'ta, Keten Müzesi de ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.

'Sinop keten kültürünü tanımak için bu müzeyi ziyaret etmek gerekir'

Yaz tatillerini Sinop'ta geçiren İlgün Görgün Kaya, Keten Müzesini ziyaret ettiğinde adeta çocukluk hatıralarının tazelendiğini anlattı. Müzede ketenle ilgili süreçlerin çok güzel anlatıldığını söyleyen Kaya, "Yaz tatillerinde düzenli olarak Sinop'a geliyorum. Bu ziyaretimde, Keten Müzesi'nin açıldığını öğrenince gezmek istedim. Bu tarihi konağın her katında eski hatıraları tazelendi. Ketenin hikayesi burada çok da güzel bir şekilde sergilenmiş ve anlatılmış. Sinop'a gelen herkesin burayı gelip görmesini çok isterim. Kendi adıma gelip gördüğüm için çok mutlu oldum. Yapanların ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum" dedi.

"Çocukluğuma gittim"

Antalya'dan Sinop'a gelen Hasibe Tutku ise müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Keten Müzesi'ni merak ettiğim için oğlumla gezmeye geldik. Ben Antalya'lıyım, bizim yörede de kirman, çıkrık gibi şeyler kullanılıyor. İlgimi çekti, bir an çocukluğuma gittim diyebilirim. Müzeyi gezmekten dolayı çok mutlu oldum. Yapanların emeklerine sağlık" diye konuştu.

Yıkılmak üzere olan tarihi konak, müzeye dönüştürüldü

Sinop'un Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kuş Üzümü Konağı'nda ziyaretçilerini ağırlayan "Sinop Keten Müzesi" Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle, ketenin tarihi ve bölgesel önemini yansıtacak şekilde tanzim ve tefrişatı yapılarak turizme kazandırıldı. Kentin ve bölgenin keten kültürünün sergilendiği müzede, ilerleyen dönemlerde keten ürünlerinden oluşan hediyelik eşya satış bölümü ile keten dokumasının deneyimlenebileceği deneyim atölyesi ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sinop'ta İlk Keten Müzesi Açıldı - Son Dakika

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