Sırbistan'daki madenciler, kömür madeninde Roma dönemine ait ahşap gemi buldu

Sırbistanlı madenciler kömür madeninde Roma dönemine ait bir gemi buldu.

Sırbistan'da arkeologlar, madencilerin geniş bir açık kömür madeninde bulduğu Romalı bir geminin antik ahşabını dikkatlice temizliyor.

Drmno madenindeki bir ekskavatör, bazı keresteleri ortaya çıkarınca, Viminacium olarak bilinen eski bir Roma yerleşiminin yakınındaki uzmanlar hızla geminin iskeletini korumak için harekete geçti. Bu bölgede 2020 yılından bu yana yapılan ikinci böyle bir keşifti.

Gemi muhtemelen, 45.000 kişilik büyüklüğe ve gelişmişliğe sahip olan yaygın Roma şehrine hizmet eden bir nehir filosunun parçasıydı. Bu şehirde hipodrom, surlar, forum, saray, tapınaklar, amfitiyatro, su kemeri, hamamlar ve atölyeler bulunmaktaydı.

Baş arkeolog Miomir Korac, önceki bulguların geminin Viminacium'un, Roma'nın Moesia Superior eyaletinin başkenti olduğu ve Tuna Nehri'nin bir kolu yakınında bir limanı olduğu 3. veya 4. yüzyıla kadar uzanabileceğini düşündüğünü belirtti.

"Bu geminin Romalı olduğunu düşünebiliriz, ancak kesin yaşını bilmiyoruz," dedi, geniş bir açık kömür ocağının üzerinde dikkatlice asılı duran tozlu alanda.

Ahşap önce suyla püskürtüldü ve yaz sıcaklarında çürümesini önlemek için branda altında tutuldu, dedi Korac.

Arkeologlar, şimdiye kadar bölgede ortaya çıkan iki gemi ve üç kano araştırmanın ya batmış ya da nehir kenarında terk edilmiş olduğunu düşünüyor.

Amaç, Kostolac kasabasının 70 km doğusundaki Viminacium yakınında bulunan binlerce eseriyle birlikte, en son keşfi sergilemek.

Yeni keşfedilen gemi üzerinde çalışan ekipten Mladen Jovicic, 13 metrelik gövdesini kırmadan taşımak zor olacağını söyledi.

"Mühendis arkadaşlarımız... bir vinç tarafından kaldırılacak özel bir yapı hazırlayacak ve... aşamalı koruma süreci izlenecek" dedi.

Viminacium'un kazıları 1882'den beri devam ediyor, ancak arkeologlar, 450 hektarlık alana yayılan (New York City'nin Central Park'ından daha büyük) ve modern bir şehirin altında gömülü olmayan bu alanın sadece %5'ini kazıdıklarını tahmin ediyorlar.

Şimdiye kadar yapılan keşifler arasında altın kiremitler, yeşim heykelleri, mozaikler ve freskler, silahlar ve üç mamut kalıntısı bulunuyor.